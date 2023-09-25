Dün Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, ayrı ayrı maçlarda sahadan galibiyetlerle ayrıldılar. Ancak bu galibiyetlerin altında hikayeler, sadece skorlarla sınırlı değil.

Beşiktaş, Kayserispor karşısında 2-1'lik galibiyetle üç puanın sahibi oldu. Ancak maçın ardından taraftarların tepkisi görülüyordu. Bu galibiyet, sonuç itibariyle olumlu olsa da, Beşiktaş taraftarlarının beklentilerine tam olarak cevap vermiyor. Taraftarlar, daha fazla etkileyici bir performans bekliyor ve takımlarının potansiyelini daha fazla sahaya yansıtmasını arzuluyor.

Fenerbahçe ise Alanya'yı 1-0 mağlup etti. Maçı kazandı. Fred gibi muhteşem bir oyuncuya sahip olan Fenerbahçe'nin daha fazla gol atması bekleniyor. Alanya karşısında alınan skor 2-0'dan az olmamalıydı. İrfan Can, Szymanski, Fred, Dzeko her biri mükemmel ve beklentileri arttırıyorlar. Çok yüksek beklentiler nedeni ile 1-0'lık galibiyeti Alanya maçı için çok basit bir skor olarak değerlendiriyorum.

Bu iki büyük takım, yoğun bir maç dağılımıyla da karşı karşıya. Futbolcuların enerjileri ve dayanıklılıkları, hayran bırakan bir seviyede. Ciğerleri bu zorlu maç programına nasıl dayanacak inanın bilmiyorum. İ ki takımda liderlik yarışında bulunuyor ve şampiyonluğa sahip olarak hasretlerini sonlandırmak için mücadele ediyorlar. Özellikle Fenerbahçe'nin namağlup lider olması uzun bir bekleyişin ardından taraftarları mutlu ediyor.