A Milli Futbol Takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Finali'nde Hollanda ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde A Milli Takımı desteklemek üzere maçın oynanacağı Berlin'de bulunan taraftarlarımız, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) beşinci kez organize ettiği "Taraftar Yürüyüşü" etkinliğinde biraraya geldi.



Fan Zone'daki DJ performansı ve mehterân gösterisiyle etkinlik başladı



Etkinlik, taraftarlarımızın yerel saatle 15.00'ten itibaren Breitscheidplatz'ta kurulan Fan Zone'da toplanmasının ardından DJ performansı ile başladı. Mehterân takımının alana gelişiyle taraftarlarımızın coşkusu katlandı. Millî formaları ve ellerindeki Türk bayraklarıyla alana gelerek çalınan marşlara hep bir ağızdan eşlik eden taraftarlarımız, tutkulu tezahüratlarıyla A Milli Takımının EURO 2024'teki çeyrek final müsabakasının öncesinde bu büyük heyecanın birer parçası oldu.



Taraftarlarımız birlikte yürüdü



Turnuvadaki ilk maçımıza çıktığımız günden bu yana "Tarihin izinde, zafer yolunda" mottosuyla her maçımızdan önce düzenlenen ve taraftarlarımızın yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerin beşincisi, Millî Takım Taraftar Otobüsü ve DJ performansı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle devam etti. Yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.