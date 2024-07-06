Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.



Sen de tribüne beyaz formanla gel



Taraftarlarımız, Dortmund'daki 62 bin seyirci kapasiteli BVB Stadyumu'nda oynanan Gürcistan ve Portekiz maçlarında ellerinde Türk bayraklarıyla tribünlerin çok büyük bir bölümünü doldurarak, Borussia Dortmund taraftarlarının meşhur "Sarı Duvar"ını ilk maçta "Kırmızı Duvar"a, ikinci maçta ise "Beyaz Duvar"a dönüştürmüştü.



Hamburg'da Çekya maçının oynandığı 49 bin kapasiteli Volkspark Stadyumu'nda ve Leipzig'de Avusturya maçının oynandığı 40 bin kapasiteli Leipzig Stadyumu'nda A Milli Takımı yalnız bırakmayan taraftarlarımız, önce 16 yıl sonra gruplardan çıkmamızın, ardından da tarihimizde 3. kez adımızı çeyrek finale yazdırmamızın yarattığı büyük coşkuya beyaz formalarıyla ortak olmuşlardı.



Bu akşam da tüm taraftarlarımızın tribünlerde yine beyaz formalarıyla yer alarak bu kez de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nu beyaza boyamalarını bekliyoruz.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun mağazacılık ortağı 11teamsports Group, A Millî Takımımızın EURO 2024 serüveni boyunca Berlin'in yanı sıra Dortmund, Hamburg ve Leipzig'de kendi perakende satış noktalarında resmî TFF shop-in-shop mağazaları kurdu.



Berlin şehrinde bulunan 11teamsports mağazalarının adresleri şu şekilde:



11teamsports Flagship Store Berlin

Schloßstraße 88

12163 Berlin



KICKZ Berlin

Kurfürstendamm 237

10719 Berlin