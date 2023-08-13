Haber: Beyza Betül Cihan

Bu kararın ardından Tamer Karadağlı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni göreviyle ilgili kamuoyunun beklentileri merak edilen Karadağlı, yaptığı açıklamada "Şu anda bir şey konuşamıyorum. Artık Tamer Karadağlı olarak değil; kurumu temsil ettiğim için bir şey söylemem doğru değil. Daha çok yeni. Biraz zaman geçsin, gerekli açıklamaları yapacağım. Şu an kurum ön planda" şeklinde ifadeler kullanmıştır.

Atama kararına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tarafından tepki gösterildi. Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasını eleştirmiş ve şunları dile getirmiştir: "Devlet Tiyatroları, yasaya göre bağımsız ve kısmen özerk bir kuruluş. Yaklaşık 50 yıldır düzenlenmeyi bekleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Bu özerkliği sağlamak yerine neden Tamer Karadağlı'yı getiriyoruz? Aniden bir dönüş yaptı, neden? Saray'a olan sevgisi mi arttı?" açıklamasında bulundu.