İSTANBUL- Sanat yönetmenliğini Ayşe Draz’ın üstlendiği Müzede Sahne, sezonun başarılı oyunları ve oyuncularını buluşturan, çoğulluğu kutlayan, zengin ve çok sesli bir programla izleyicisinin karşısına çıkacak.

Usta oyuncu Genco Erkal’ın başrolde olduğu, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konan “İmparator”, genç ve başarılı oyuncu Bora Akkaş’ın başrolünu¨ üstlendiği Talimhane Tiyatrosu yapımı “Harika Şeyler Listesi”, 2022 Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu seçilen Pınar Güntürkün’ün başrolünde olduğu Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun “Herkes Kocama Benziyor” ve Hakan Emre Ünal’ın başrolüyle Tiyatro Hemhal’in çok ses getiren oyunu “N’Olcak Bu Yusuf Umut’un Hali” oyunları Fıstıklı Teras’ta sahnelenecek.

YAN ETKİNLİKLER...

Müzede Sahne’nin programına izleyicileri katılımcı kılan ses atölyesi, çocuk oyunları, masal dinletisi ve dans performansları eşlik edecek. Çocukların sanat ve kültür haklarından yola çıkan bir sosyal girişim olan Atta’nın sahneleyeceği “Bully Bully” ve “Çık Dışarı” oyunları, programda yer alan bebek ve çocuk oyunları olacak. Tiyatro BeReZe’nin tek bir durumun içinde saklı sonsuz olasılığa ve mizaha işaret eden çağdaş oyunlardan uyarladıkları “Olsa Olmalı Olabilir” başlıklı oyunu, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın “İstanbul’un Ulysses’i” projesi kapsamında üretilen ve akademisyen Melih Kıraç’ın yönettiği günbatımı melodrama adlı dans performansının mekânsal uyarlaması, hikâye anlatıcısı, eğitmen ve yazar Nazlı Çevik Azazi’nin Agnes Denes’in Yaşayan Piramit’i üzerine kurguladığı, Faysal Macit ve Serdar Avcıoğlu’nun müzikleriyle eşlik edeceği “Yaşayan Anlatılar” dinletisi de programda yer alacak. Ses tasarımcısı ve araştırmacı Dr. Oğuz Öner’in Atlı Köşk’ün mekâna özgu¨ bir ses deneyimi olarak kurguladığı Atlı Köşk’ün Ses Deneyimi atölyesinde ise ses meditasyonu, ses yürüyüşü ve ses haritalama egzersizleri uygulanacak.

“Hep Yan Yana” sloganıyla izleyiciyle buluşacak Müzede Sahne için biletler, Mobilet üzerinden temin edilebiliyor.

HABER: MERVE ELÇİ