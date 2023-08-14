Taliban yönetimi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de uyuşturucu tedavi sürecinin bir parçası olarak mesleki eğitim verdiği bağımlıların topluma katılmalarına olanak sağlıyor.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından sokaklarda, köprü altlarında ve şehirlerin muhtelif noktalarında yaygın şekilde yaşayan uyuşturucu bağımlılarının tedavi edilmesine ağırlık verildi.

Taliban yönetimi sonrası o zamana kadar şehir merkezlerinde dahi gruplar halinde görülen uyuşturucu bağımlıları toplanarak tedavi merkezlerine gönderildi ancak bu kişiler tedavi görmelerine rağmen yeniden uyuşturucuya başlama eğiliminde olabiliyor.

Taliban yönetimi, meslek edindirme kursları açtı

Başkent Kabil'de bulunan Ağuş Uyuşturucu Bağımlılıkları Tedavi Merkezi'nde açılan kurslarla tedavinin bir parçası olarak bağımlılara meslek öğretiliyor, böylece topluma katılmalarına imkan sağlanıyor.

Kabil'deki hastanelerde uyuşturucu bağımlılığı tedavisini tamamlayanlar, sonraki aşamada merkeze getiriliyor ve kurslarda eğitimlere başlıyor, yaklaşık 3 aylık eğitimlerinin ardından taburcu ediliyor ve kazandıkları mesleklerle iş arama çabasına giriyor.

Taliban geçici hükümetinin Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa 2,5 ay önce başlattığı proje kapsamında 530 kişi, 10 ustadan terzilik, çanta ve ayakkabı yapımı, elektronik ev aletleri ve elektrik tesisatı tamirciliği eğitimi alıyor.

Yaygınlaştırılması planlanıyor

AA muhabirine konuşan Taliban yönetiminin Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Sözcüsü Semiullah İbrahimi, projeyi tüm vilayetlerde yaygınlaştırmayı planladıklarını söyledi.

Bağımlıların ailelerinden de olumlu dönüşler aldıklarını belirten İbrahimi, "Bağımlılar, iyileşene ve meslek öğrenene kadar Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, bu tür programlar düzenlemekle görevlidir. Bu, daha başlangıç." ifadelerini kullandı.

İbrahimi, meslek edindirme kurslarıyla tedavinin kalıcılaşacağını ve bu kişilerin çalışarak ailelerine maddi açıdan destek olacaklarını kaydetti.

8 yıl metamfetamin kullanmış

Ağuş Uyuşturucu Bağımlılıkları Tedavi Merkezi'ndeki bağımlılar, madde kullanmayı bırakamamalarının asıl sebebinin işsizlik olduğunu savundu.

Katılımcılar, meslek öğrenme ve iş bulma umudunun bağımlılıktan kurtulmalarına da yardımcı olduğunu belirtti.

2,5 aydır dikiş kursunda eğitim aldığını anlatan 31 yaşındaki Sünün Yunus, 8 yıl boyunca metamfetamin kullandığını, bundan sonra iş bulup ailesine katkıda bulunmak istediğini dile getirdi.

Yunus, 7 aylık tedavisinin ardından merkeze getirildiğini ve eğitimi sonrası mahallesinde terzi dükkanı açmak istediğini belirterek, "Hocalarımızın da desteğiyle işe başlayıp kendimi ve ailemi geçindirmek istiyorum. Toplumda bir yer edineyim istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ailesinin geçimini sağlamak istiyor

46 yaşındaki Muhammed Nesir Enveri de 9 çocuğunun geçimini akrabalarının üstlendiğini ve bu durumu değiştirmek istediğini söyledi.

Elektronik ev aletleri tamirciliği eğitimi alan Enveri, "Ben ve ailem mutluyuz. Buradan çıkıp ailem ve ülkem için faydalı bir birey olmayı istiyorum." dedi.

Merkezde dikiş eğitimi veren Safiullah Azizi de katılımcılarda öğrenme isteğini gözlemlediğini belirterek, "Mezun olacak öğrencilerimiz topluma karışacak. Onlar için en önemli şey, toplum içinde bir meslek sahibi olmaktır." şeklinde konuştu.

AA