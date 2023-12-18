Başkent Tahran'daki akaryakıt istasyonları büyük oranda kapalı durumda, bazı istasyonlarda ise benzin satışı manuel olarak yapılıyor.

Şehrin en kalabalık Firdevsi, Veliasr ve Esedabadi caddelerindeki istasyonlar tamamen kapalı, çevre yolu konumundaki bazı caddelerde ise kartlı sitem devre dışı bırakılarak manuel şekilde piyasa fiyatından satışlar gerçekleştiriliyor.

Sürekli kuyrukların oluştuğu akaryakıt istasyonlardaki durgunluk ise hemen dikkati çekiyor.

Yaşanan kesinti nedeniyle halk ile istasyon çalışanları arasında sorun yaşanmaması için Tahran'daki neredeyse her akaryakıt istasyonuna emniyet güçlerinin konuşlandırıldığı görülüyor.

Emniyet güçleri, basının özellikle de yabancı basının görüntü almasına izin vermiyor.

Sosyal medyada söz konusu kesintinin "benzin fiyatlarını artırmak" için gerçekleştirildiği iddialarına yer verilirken, yetkililer benzinde fiyat artışına gitmek gibi bir planları olmadığını bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtiyor.

İran: Akaryakıt istasyonlarına siber saldırı iddiasını doğrulamak mümkün değil

İran Pasif Savunma Kurumu, ülke genelinde akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine siber saldırı düzenlendiği iddiasını teyit etmedi.

Tesnim Haber Ajansı, İran Pasif Savunma Kurumu tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, "Pasif Savunma Kurumu, sızma ve hackleme dahil tüm olası seçenekleri değerlendiriyor. Ancak mevcut durumda düşmanın iddialarını doğrulamak mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

Kurum, konuya ilişkin incelemelerin kesin sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Reisi, sorunun ivedilikle giderilmesi talimatını verdi

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin akaryakıt istasyonlarındaki sorunun bir an önce çözülmesi için talimat verdiği kaydedildi.

Reisi, ülkenin Petrol Bakanı Cevad Ovci'ye söz konusu aksaklığın nedeninin araştırılması ve sorunun ivedilikle giderilmesi talimatını verdi.

İsrail ordu radyosu, İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da halktan sorun giderilene kadar acil olmadıkça akaryakıt istasyonlarına gitmemeleri istenmişti.

İran devlet televizyonuna konuşan Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, sorunun benzin istasyonlarının yüzde 60'ında yaşandığını, istasyonların çevrim dışı manuel hizmet verdiğini kaydetmişti.

Sistemin hacklendiği iddiası

İran devlet televizyonuna konuşan Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 60'ında bir sorun yaşandığını kaydetmişti.

İsrail ordu radyosu ise İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Pasif Savunma Kurumu da sızma ve hackleme dahil tüm olası seçenekleri değerlendirdiklerini belirterek mevcut durumda hackleme iddialarını doğrulamanın mümkün olmadığını aktarmıştı.

İran'da akaryakıt satış sistemi

İran'da akaryakıt satışları her araç için çıkarılan özel kartlarla yapılıyor. Her ay kartlara 60 litre yüzde 50 indirimli yakıt tanımının yanı sıra 150 litre piyasa fiyatından yakıt alma hakkı tanınıyor.

Karta tanımlanan hakkın bitmesi ve acil durumlarda ise akaryakıt istasyonlarına tanımlanan yakıt limitinden piyasa fiyatı ile araçlara yakıt alınabiliyor.

Yakıt satış sisteminin çalışmaması nedeniyle bazı istasyonlar kartlı sistemi devre dışı bırakarak manuel satış yapıyor.

Normal şartlarda kanuna aykırı olan bu satış olağanüstü durumlarda bir engelle karşılaşmıyor.