İstanbul

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Genel Başkanı Süleyman Sanlı, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO Liderler Zirvesi'nde yürüttüğü yoğun diplomasiye, burada verdiği mesajlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere çok sayıda liderle görüşmesinin olumlu sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin jeopolitik konumunun, zaman zaman büyük fırsatlar olduğu gibi büyük riskler ve tehlikelerle yüzleşmeyi de gerektirdiğini belirten Sanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO'nun en büyük ikinci gücü olan Türk ordusunun ve Türk savunma sanayisinin ekonomisinin güçlenmesi ve meydan okumalara karşılık vermesi ABD ve Avrupa'nın çıkarınadır. Bu zirveyi (NATO), son 25 yılda Türkiye ile ABD ve Avrupa arasında yaşanan ve dalgalanan ilişkilerde taşların yeniden yerine oturacağı bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz."

Sanlı, NATO'da gelişen inisiyatifle yeni dönemde Türkiye ve ABD arasında sorunların tek tek çözüme kavuşturulmasını, karşılıklı ticaret, ihracat ve yatırımın artmasını beklediklerini vurguladı.

"ABD, olumsuzluklara rağmen ihracatımızda ikinciliğe yükseldi"

Süleyman Sanlı, Türkiye'nin ABD'ye ihracatının son yıllarda iki ülke arasında yaşanan sorunlara rağmen artmaya devam ettiğini, ABD'nin en büyük ikinci pazar olduğunu söyledi.

Sanlı, "ABD için Türkiye'de mobilya, işlenmiş gıda, tekstil, deri, kimya ve ambalaj gibi üretim sektörleri ile turizm ve dijital gibi hizmetler alanında ciddi fırsatlar bulunmaktadır. Öte yandan, e-ihracat hacmimizi artırmamız gerekiyor. 2,9 trilyon dolar ithalat yapan ABD'den yüzde 1'lik pay alarak ihracatımızı 29 milyar dolara kısa zamanda ulaştırabiliriz." diye konuştu.

ABD ile karşılıklı serbest ticaret anlaşması (STA) imzalama yolunda ilerlememiz gerektiğini belirten Sanlı, "STA ilk anda olmasa bile ABD-Vietnam arasındaki bir tavizli ticaret anlaşması veya Türkiye ile ABD arasında İsrail'i de kapsayacak bir nitelikli sanayi bölgeleri (QIZ) anlaşması her anlamda karşılıklı ihracat, yatırım ve lobi gücünü artırır. QIZ anlaşması, sadece ticaret yatırımı değil, ABD'de Türkiye karşıtı lobilerin de olumsuz faaliyet ve çalışmalarına cevaben yeniden güçlü bir lobi oluşturmamızı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin kapasitesi, ABD'ye karşı yıllık 60 milyar dolar fazla veren Vietnam'ın çok üzerindedir"

TABA-AmCham Genel Başkanı Sanlı, iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmine değinirken, doğru adımlarla ve karşılıklı anlayış ve iş birlikleriyle bu rakama ulaşılabileceğini ve kazanımların artabileceğini söyledi.

ABD'nin güvenilir tedarikçi olarak Türkiye'yi seçmesi ve Türkiye'nin bölgesel liderliğinin etkisi bir araya geldiğinde çok ciddi gelişmeler yaşanabileceğini ifade eden Sanlı, "ABD'nin güvenilir tedarikçisi olmamız ve onların talebine yanıt verebilecek ölçek ve üretim kapasitesine ulaşmamız halinde 100 milyar dolar hedefini geçebiliriz." dedi.

Sanlı, ABD-Vietnam arasında karşılıklı ticaretin 200 milyar dolara yaklaştığını, Vietnam'ın yıllık bazda ABD'ye 60 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kapasitesi bu ve benzeri ülkelerin çok daha ötesindedir. Ticareti kolaylaştıran ve girişimcileri cesaretlendiren bir karşılıklı yaklaşım gerçek potansiyelimizin de ortaya çıkmasına vesile olur. ABD'li satın alma heyetlerinin ülkemize ziyaretleri başladı. Bu şirketleri Türkiye'de kalıcı ofis ve merkez açmak için teşvik etmeliyiz. Bu da ihracatımızı ve buradan yapılacak satın almaları artıracaktır."

AA