Mitsubishi Electric Japonya'daki Nagoya Works tesisinin bir parçası olan Aichi eyaletinin Owariasahi şehrinde Fabrika Otomasyonu (FA) kontrol sistemi ürünlerinin üretimi için ikinci bir fabrika inşa etmek üzere ek 42,5 milyar yen (yaklaşık 275 milyon avro) yatırım yapacağını açıkladı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, ilk yatırım, 28 Mart 2022'de açıklanmış ve Nisan 2025'te faaliyete geçmesi planlanan tek bir üretim binası için yapılmıştı. Bu plan, şimdi Nisan 2027'de faaliyete geçmesi planlanan ikinci bir üretim binasının eklenmesiyle genişletiliyor. Bu da toplam kümülatif yatırımı, 55,5 milyar yene (yaklaşık 360 milyon avro) çıkarıyor.

İki üretim binası, operasyonları kolaylaştırmak için yakından entegre edilecek. Yeni nesil fabrikalarda 5G iletişim ve yapay zekanın yanı sıra Mitsubishi Electric'in [email protected] konseptine dayanan gelişmiş tedarik zinciri yönetimi (SCM) ve mühendislik zinciri yönetimi de (ECM) kullanılacak. Beklenen faydalar arasında hızlandırılmış üretkenlik ve kalite iyileştirme döngüleri, kısaltılmış teslimat süreleri ve yüksek kaliteli, yüksek verimli üretim yer alıyor.

Yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş bir üretim sürecinin gerçekleştirilmesine ek olarak, otonom mobil robotların (AMR'ler) kullanımı yoluyla lojistik verimliliğin artırılması ve müşterilerin istikrarlı bir ürün tedariki alabilmelerini sağlamak için dijital ikizlerden yararlanılarak senkronize üretim yoluyla talep dalgalanmalarına karşı direnç güçlendirilecek.

Ayrıca, yeni tesislerdeki çeşitli CO2 azaltma girişimleri sayesinde Mitsubishi Electric, karbon nötr bir toplumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya devam edecek.

AA