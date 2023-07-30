Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan, Ukrayna müzakerelerinin görüşüleceği organizasyona 5,6 Ağustosta ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Cidde şehrinde gerçekleşecek buluşmaya yaklaşık 30 ülke katılım sağlayacak.

Davet edilen ülkeler arasında Batılı ülkelerin yanısıra Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerin de yer alacağı belirtildi.

Paylaşılan özel haberde özellikle Rusya’nın davet edilmediği vurgulandı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'nın barış talepleri için uluslararası desteği güçlendirme çabalarının artarak devam ettiğini vurgulayan WSJ, zirveye katılan ülkelerin birçoğunun Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kaldığının altını çizdi.

Yoğun uğraşlara rağmen Ukrayna'daki savaşın bir çıkmaza girdiği yorumunu yapan WSJ, son zamanlar da ise tarafların anlamlı bir ilerleme kaydedemediğini bildirdi.

Halihazırda kontrol etmediği toprakların da kendisine verilmesini savunarak maksimalist taleplerde bulunan Rusya'nın Cidde'ye davet edilmediğini yazan WSJ, Kremlin'in herhangi bir ciddi barış müzakeresinden uzak durduğunu da ekledi.

30 ÜLKE DAVET EDİLDİ

Suudi Arabistan ve Ukrayna'nın Cidde'ye çağırdığı ülkeler arasında Endonezya, Mısır, Şili, Meksika ve Zambiya da var.

WSJ haberinde davet edilen 30 kadar ülkeden kaçının Suudi Arabistan'a gideceğinin henüz netleşmediğini yazdı. Haziran ayında Kopenhag toplantısına katılan ülkelerin yeniden Cidde’ye katılım sağlayabileceği yorumunu yaptı.

Şu ana kadar, İngiltere, Avrupa Birliği, Polonya ve Güney Afrika zirveye katılacaklarını doğrulayan ülkeler olarak kaydedildi.

CİDDE’NİN SEÇİLME NEDENİ

WSJ'ye konuşan diplomatlara göre, zirve için Suudi Arabistan'ın seçilme nedeni ise Rusya'nın yakın müttefiki Çin'i ikna etme umudu.

İran ile Suudi Arabistan arasında yaklaşık on yıldır süregelen düşmanlık Çin'in arabuluculuğunda yeni bir döneme geçiş yapmıştı. Suudi Arabistan, özellikle geçen yaz ABD ile gerilim yaşamıştı. Bunun üzerine Washington'ın petrol fiyatlarını yüksek tutarak Rusya'nın yanında yer aldığı suçlamıştı. Şimdi ise Riyad yönetimi Ukrayna diplomasisinde daha büyük bir rol oynamayı deniyor.

HABER:DUHA SENA OSKAY