Riyad

Hac ibadetinin başlamasından yaklaşık 1 ay önce Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, Suudi Arabistan tarafından yürütülen Mescid-i Haram'ı Genişletme Projesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Sudeys, proje kapsamında inşaatı devam eden yapının Suudi Revakı olarak isimlendirilmesine karar verildiğini kaydetti.

Sudeys, Suudi Revakı ismini alan bu genişletme projesiyle, Mescid-i Haram'a, Abbasi Revakı'ndan daha geniş bir alan kazandırıldığını aktardı.

Yüksek mühendislik standartlarına göre inşa edilen, her türlü ses ile ışık sistemiyle donatılan ve 4 kattan oluşan Suudi Revakı'nın, 287 bin kişi kapasiteli olacağı ve saatte 107 bin kişiye tavaf imkanı sunacağı ifade ediliyor.

Suudi Arabistan Hac Bakanı Tevfik er-Rabia, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2023 sezonunda iki milyondan fazla hacıya ev sahipliği yapmayı beklediğini duyurmuştu.

AA