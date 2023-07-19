Cidde

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde'deki Selam Sarayı'nda toplanan Bakanlar Kurulu'na Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlık etti.

Oturumun başında Veliaht Prens Bin Selman, Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi görüşmelerinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlar Kurulu'nda, "söz konusu görüşmelerin sonucunda, Suudi Arabistan ile Türkiye Cumhuriyeti arasında çeşitli alanlarda bir dizi anlaşmanın imzalanmasına tanık olunduğu" kaydedildi. Toplantıda, Suudi-Türk Yatırım Forumu'nda çeşitli alanlarda 9 mutabakat zaptı imzalanmasından övgüyle söz edildi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında, doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında anlaşmalar imzalanmıştı.

Öte yandan, Suudi Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, iki ülke arasında savunma işbirliğine yönelik bir yürütme planına ek olarak, Türk insansız hava araçlarının satın alınması için iki sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA