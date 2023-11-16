Haber: Damla Oya Erman

Merv Griffin'in eski komedi yazarı, The Amazing Mumford'u yaratma sürecinden sonra bir kelime oyunu düşündü: Peki ya Kont Drakula, sayı öğretseydi?

Stiles, fikri Sharon Lerner ile paylaştığında, bu punun ötesinde bir şeye ihtiyaçları olduğunu biliyordu. Lerner'ın önerisiyle Kont Drakula'nın sayma takıntısı doğdu. Bu fikir, Kont'u sadece eğlenceli değil, aynı zamanda öğretici bir karakter haline getirdi. Susam Sokağı'nın kurucuları Jon Stone ve Jeff Moss'a başarılı bir sunumun ardından, puppeteer Jerry Nelson da karakteri kabul etti.

Kont, 1972'de mavi bir fon önünde Bert ve Ernie ile blokları sayarken sahneye çıktı. Slick saçları, büyük kaşları, tek gözlüğü, keskin burnu, tüylü bıyığı ve koyu yeşil peleriniyle sahnedeydi. "Sayılar Kontu" olarak adlandırılan karakter, Susam Sokağı'nın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Stiles ve Nelson'ın oluşturduğu şablondan sonra yazı ekibi, Kont için yeni senaryolar üretmeye devam etti.

Stiles, Kont'un zaman içinde evrim geçirdiğini, başlangıçta hafifçe korkutucu olan karakterin daha sonra nazik bir figüre dönüştüğünü belirtiyor. Kont, günümüzde "YouTube"taki U'ları sayarak eğitici ve neşeli bir karakter olarak varlığını sürdürüyor.

Bu Muppet karakterinin 50 yıl süren varlığı, saymanın evrensel önemi ve Kont'un sevgisiyle alakalı. Susam Sokağı'nın mirası içinde eşsiz bir yer edinen Kont, eğlenceli ve öğretici dünyasında hala çocukların sevgilisi.