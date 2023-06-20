İSTANBUL- 1944 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın umutsuz son günlerinde Finlandiya'nın derinliklerindeki vahşi topraklarında altın bulan Aatami adında eski bir askerin (Jorma Tommila) hikayesini konu alan Sisu, beyazperdede seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

Çekimleri kutup ikliminin hâkim olduğu Finlandiya’nın kuzey ışıklarıyla ünlü Laponya'da dondurucu soğuk ve rüzgâr altında gerçekleştirilen film, sürükleyici sahneleri ile aksiyon severleri heyecanlandırıyor. Başlıca rollerini Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan, Mimosa Willamo ve Onni Tommila’nın üstlendiği filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Jalmari Helander yapıyor. Filmin yapımcılığını Petri Jokiranta, uygulayıcı yapımcılığını ise Mike Goodridge, Gregory Ouanhon ve Antonio Salas gerçekleştiriyor.

Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği filmde, eski asker Aatami şehre giderken yakıp yıkma görevindeki acımasız Naziler ile karşılaşır. Naziler Aatami’nin altınlarını çalar ancak sıradan bir madenciyle karşı karşıya olmadıklarını hemen anlarlar. Fince "sisu" kelimesinin doğrudan bir çevirisi olmasa da, bu efsanevi eski komando 'sisu'nun ne anlama geldiğini somutlaştıracaktır: Son derece düşük ihtimaller söz konusuyken bile ortaya konan, gerilim ve korku yüklü bir cesaret türü ile akıl almaz bir kararlılığın bileşimi. Aatami karşısına ne çıkarsa çıkarsın, bu tek kişilik ölüm mangası ile altınlarını geri almak için her şeyi göze alacaktır; yoluna çıkan her Nazi'yi öldürmek zorunda kalsa bile.

HABER: MERVE ELÇİ