HABER: SEVGÜL EROĞLU

Rejisörlüğünü ve dramaturjisini Recep Ayyılmaz’ın üstlendiği sezonun prömiyer eserinde; Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şair Andrea Chenier’in kısa yaşam öyküsü, döneme uygun dekor ve kostümlerle anlatıldı.

Dünya sahnelerinde pek çok opera evinde sahneye çıkan ünlü İtalyan tenor Ivan Defabiani’nin başrolde şair Andrea Chenier’i canlandırdığı eserde diğer solist sanatçılar; Kâmil Kaplan “Carlo Gérard”, Seda Aracı Ayazlı “Maddalena de Coigny”,

Ferda Yetişer “Bersi”, Selva Erdener “La Contessa di Coigny”, Emin Özdemir “Filéville”, Emre Uluocak “Mathieu”, Haser Tek “Abbé”, Mehmet Kavil “Incredible”, Yiğitcan Tatlıoğlu, “Roucher”, Kemal Badem “Schmidt”, H. Zeliha Tunçyürek “Vecchia”, E. Kaan Çelikcan “Fouquier”, Batuhan Karatay “Dumas”, Mahir Kat

“Il Maestro di Casa” rollerinde sahnedeydiler.

Koreografisi Özge Ay’a ait eserde orkestra şefi Raoul Grüneis yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu solistlere eşlik etti.

FESTİVAL İHTİŞAMLI AİDA OPERASI İLE SON BULACAK

AKM Türk Telekom Opera Salonunda 22 Haziran Perşembe akşamı, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün en büyük prodüksiyonlarından biri olan İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin AİDA operası izlenebilecek.

Solistleri, korosu ve dansçıları ve görkemli rejisi ile kapanışa damgasını vuracak eseri ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koyuyor.

Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde solist sanatçılar; Evren Ekşi “Aida”, Efe Kışlalı “Radames”, Jaklin Çarkçı

“Amneris”, Murat Güney “Amonasro”, Gökhan Ürben “Ramfis”, Göktuğ Alpyaşar “Il Re Delle’Egitto”, Serkan Bodur “Un Messaggero”, Ayşenur Ayyıldız Haksoy “Sacerdotessa” rollerinde seyirci karşısında olacak.

Muhteşem müzik, dans, dekor ve kostümlerle antik Mısır’ı sahneye taşıyan ve Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkânsız aşkının anlatıldığı “Aida” operasının koreografisi ve dansları ise MDTİst imzası taşıyor.

Sanatseverler etkinlik biletlerini, festival etkinlik alanlarında bulunan gişeler ve www.biletinial.com bilet satış sitesi üzerinden temin edebilirler.