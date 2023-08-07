ESKİŞEHİR- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüç Event Organizasyon iş birliğiyle düzenlenecek olan 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu öncesi Büyükşehir Belediyesi’nden sürücülere önemli bir uyarı yapıldı.

Buna göre yarı maraton kapsamında kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 1 aydır dış mecra alanlarında duyurular gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğine kapatılacak caddelerde el broşürleri ile vatandaşları bilgilendirecek.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi, “Sevgili Eskişehirliler, şehrimize değer katan organizasyonlardan biri olan Eskişehir Yarı Maratonu'nu bu sene 4. kez uluslararası bir organizasyon olarak düzenliyoruz. 13 Ağustos Pazar günü 2 bin 500'e yakın yerli ve yabancı sporseverin katılacağı 10K ve 21K yarışlarında da sizleri bu heyecana ortak olmak için Sazova'ya bekliyoruz. Organizasyon sebebiyle 13 Ağustos Pazar günü Ulusal Egemenlik Bulvarı-Atatürk Bulvarı ve tarihi Odunpazarı bölgesi ile bağlantılı bazı sokaklar araç trafiğine kapatılacaktır. Emniyet Müdürlüğü birimlerince aracınızın çekilmemesi için 12 Ağustos Cumartesi akşamı itibariyle caddelere araç park edilmemesi, kapatılacak sokakların da 13 Ağustos Pazar günü 07.00-11.30 arası kullanılmaması önemle rica olunur. Acil sağlık ihtiyaçlarınız nedeniyle hastanelere ulaşımı, belirtilen alternatif güzergâhlardan ve 112 Acil hizmetlerinden sağlayabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

HABER: EMİR YÜCEL