İdlib

İdlib ve Halep'te yerlerinden edilen sivillerin kurduğu geri dönüşüm ve üretim tesisleri, onlarca kişinin geçim kaynağı oluyor.

Çöpe atılan boya, yağ ve peynir tenekeleriyle içecek kutuları, geri dönüşüm tesislerine satılıyor. Çevre kirliliğine yol açan bu atıklar, tesislerde bir dizi işlemden geçiriliyor.

Büyük bir titizlikle ayıklanan teneke atıklar, özel ocaklarda eritilerek alüminyum külçelere dönüştürülüyor. Külçelerin bir kısmı, Halep'in kuzeyinde bulunan Bab ilçesindeki mutfak gereçleri üretilen tesislere gönderiliyor.

Baskı ve kesme makinelerinden geçirilen külçelerden tencere, çaydanlık ve tabak gibi mutfak malzemeleri üretiliyor. Bab'da imal edilen bu gereçler, iç piyasaya sürülerek bölgedeki mutfak malzemesi ihtiyacının bir kısmını karşılıyor.

"Alışveriş çok zayıf"

Geri dönüşüm tesisi sahibi Muhammed Ebu Davud,göç etmek zorunda kaldığı İdlib'in Marretmısrin bölgesinde kendi imkanlarıyla geri dönüşüm tesisi kurduğunu söyledi.

Davud, tesiste 13 işçinin çalıştığını belirterek, "Ocaklarda elde edilen sıvı, soğutma kalıplarına dökülüyor ve burada en az 2 saat bekletiyoruz. Ayda yaklaşık 15-16 ton alüminyum elde ediyoruz." dedi.

Çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduklarını dile getiren Ebu Davud, "Akaryakıt pahalı. İşçi ücretleri yeterli değil. Piyasada alışveriş çok zayıf. Az miktarda piyasaya ham madde satıyoruz, bazen depoluyoruz." diye konuştu.

Alüminyum külçelerinden mutfak gereçleri

Suriye ordusunun Halep'e yoğun saldırıları sonucu Bab ilçesine göç etmek zorunda kalan Salih Alluş, burada mutfak gereçleri üretilen tesis kurduğunu kaydetti.

Alluş, 55 kişinin çalıştığı tesiste günde yaklaşık 1,5 ton alüminyumun işlendiğini belirtti.

Alüminyumu iç piyasadan ve özellikle geri dönüşüm tesislerinden temin ettiklerini anlatan Alluş, "Alüminyum külçelerini kalıplara döküp şekillendirdikten sonra presleme gibi farklı teknikler kullanıp yüzeydeki pürüzleri düzeltiyoruz. Tesiste tencere, çaydanlık, tabak, çanak, kaşık ve çatal gibi mutfak gereçleri üretiyoruz." diye konuştu.

İdlib'in kuzeyindeki Marratmısrin ilçesinde yaşayan 5 çocuk babası Rızaallah Galib de topladığı hurda, plastik, alüminyum ve tenekeleri sattığını söyledi.

Günlük kazancının yaklaşık 80 lira olduğunu belirten Galib, "Geri dönüşüm tesisleri sayesinde geçiniyoruz. Borçla yaşamaktansa çöpten hurda toplamayı tercih ediyorum. Allah'a çok şükür yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA