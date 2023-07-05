Bab'daki fakültenin İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde eğitimlerini tamamlayan 89 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Fakülte binasında gerçekleştirilen törene, bölgenin ileri gelenlerinin yanı sıra STK temsilcileri ile Gaziantep üniversitesi eğitim görevlileri ve öğrenci velileri katıldı.

Törende fakülte görevlilerince öğrencilere diplomaları ve çeşitli hediyeler verildi.

El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı İbrahim Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakültedeki bölümlerin bölge halkının ihtiyaçlarına göre açıldığını söyledi.

Arslan, "Bugün ilk mezunlarımızı veriyoruz. 89 öğrenci mezun oldu. Bu mezunlar hem Arapça hem Türkçe hem de İngilizce öğrenerek Gaziantep Üniversitesinin bir ferdi, bir öğrencisi olarak uluslararası standartlarda eğitim aldılar ve diplomalarını aldılar. Hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

"Zorluklara rağmen başarılı oldum"

İktisat mezunu Bekri Hallak da "13 yıl önce Halep Üniversitesinde bilgisayar mühendisliğinde eğitime başlamıştım. Suriye'deki olaylardan dolayı eğitimime ara vermek zorunda kalmıştım ancak 2019'da yazıldığım bu fakülteden bugün mezun oldum." diye konuştu.

Evli ve 2 çocuk babası olduğunu belirten Hallak, 6 yıl aradan sonra tekrar üniversiteye başlamanın zor olduğunu söyledi.

Hallak, "Zorluklara rağmen başarılı oldum. Vatanımıza hayırlı hizmetler yapmayı umuyorum." ifadesini kullandı.

Gaziantep Üniversitesine bağlı El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 9 Ekim 2019'da Bab ilçesinde açılmıştı.

AA