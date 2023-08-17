Vatan Haber Merkezi/İstanbul

İstanbul’da Beydilli Türkmen Derneği tarafından Bayrampaşa ilçesin’de büyük bir katılımla, “Büyük Batı Türkmeneli Buluşması” düzenlendi.

TEK RUMELİ TV televizyon da canlı yayınlanan etkinliğe katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan TURAN, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla AYDINER, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Bülent Maşaoğlu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin SAÇLI, Ülkü Ocakları Bayrampaşa İlçe Başkanı Ensar AYDIN, Göç İdaresi başkanlığını temsilen Aydın Parlak ve Büyük Birlik Partisi Bayrampaşa ilçe Başkan Fuat Tunç birer selamlama konuşması yaptılar.

AĞCA: “BU YURTTA MİSAFİR DEĞİLİZ”

Büyük Batı Türkmeneli Platformu Başkanı Ahmet AĞCA yaptığı konuşmada amaçları konusunda özetle şunları söyledi:

“Değerli Misafirlerimiz, Hanımefendiler, beyefendiler, Büyük Türk Milletinin Türk Dünyasının değerli fertleri, Büyük Türkmeneli toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Bir birimize misafir etmekten kurtulmamız gerekir. Biz Suriye Türkmenleri Türkiye’de misafir değiliz. Burası, her Türk vatandaşının olduğu kadar, benim de vatanımdır. Benim atalarım Çanakkale’de de misafir değiller; bu topraklarda yatıyorlar ve bu topraklara vatan diyerek kan dökerek şehit olmuşlarsa, bunların evlatları torunları misafir olabilirler mi, bu topraklarda? Bugün de, bizim oralarda, omuz omuza Mehmetçik ile birlikte beraber savaşıyoruz.

Suriye Türkmenlerinin varlık mücadelesinin devamı niteliğinde olan siyasi, askeri ve sivil toplum alanında vermiş olduğumuz mücadelemizin son derece hassas ve kritik sürecini yaşamaktayız.

Suriye Türkmenleri Hama, Humus, Şam, Rakka, Bayır Bucak bölgelerinden göç etmiş ve elimizde Son kale olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkmen kahramanlarının sayesinde Halep kuzeyi kalmıştır. Türkmen yurdumuzu koruyan ve kollayan Türkiye’mizin çok değerli Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında tüm devlet büyüklerimize ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sizlerin huzurunda teşekkür etmek isterim.

Yukarda belirttiğim gibi, Türk ordusuyla omuz omuzda çarpışan Türkmen komutanı sayın Fehim İsa’ya milletimiz adına teşekkür ediyor, her zaman muzaffer olmasını Yüce Mevla’mızdan niyaz ediyorum.

Değerli dostlar, bu toplantımızın amacı, bu zor varlık mücadelemizde, Türkmen halkının mücadeleye her zaman ve zeminde devam edeceğini ilan etmektir, nasıl ki sahada askerimiz mücadele ediyorsa, bizlerde olduğumuz ve yaşadığımız yerlerde onların mücadelesine destek olmamız gerekmektedir, her türlü imkan ve kabiliyetimizi Türkmen davamızın hizmetine ve yararına kullanmamız gerekmektedir.

Değerli kardeşlerim,

Derneğimiz yıllardan beri Suriye Türkmenlerinin Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Türkmenlerin her türlü sıkıntısını ilgili devlet kurumlarına rapor halinde iletilmiş, ve sorunların acil çözüme kavuşması için mücadelemiz devam ediyor ve devam edecektir.

Bu çalışmalarımız devlet kurumlarımız ve devlet büyüklerimizin çok değerli destekleri ile birçoğu çözüme kavuşmuştur. Eksikler yok mu elbette var olacaktır işte bu derneğimiz bunun için bize iletilen her sorunu devlet görevlilerine iletmeye devam edeceğiz.

Bizler bu çalışmaları büyük Türkmen davasının bir parçası olarak görüyoruz, bu inanç ve duygularla çalışıyoruz.

Ben buradan gençlerimize ve Türk Dünyası’nın tüm gençlerine seslenmek isterim..

Değerli gençler, Türkmenlere ve Türk Dünyasına haksızlık yapanlara karşı birlik ve beraberlikte hareket edebilirsek kendimizi koruyabiliriz. Bunun yolu birlik ve beraberliktir, duyarlı, dertli olmaktır bu yüzde hepimizin bir misyonu var. Bu sosyal medyada harcadığınız zamanınızın kendi milletinize karşı yapılan haksızlıklara karşı kullanın bu zamanınızdan günde 30dk sını bu konuda kullanınız. Böylece dünyaya sesimizi duyurabiliriz, kendi kardeşlerimiz ile tanışma problemleri öğrenme ve destek olmak için kullanınız.

İşte o zaman çok güçlü olacağız ve hepimiz birlikte olduğumuzda çok daha güçlü olacağımızı göreceksiniz. Her gencimiz bir not yazsın eğer bu sosyal medyayı günde yarım saatimi bu davam, milletim için harcamaz isem bu milletin bu devletin bana verdiği ekmek haram olsun…

Hepiniz bu notu masanıza yazınız ki masaya oturduğunuzda gözünüze çarpsın, unutmayasın. Değerli gençler eğlenecek durumda değiliz çok okuyacağız öğreneceğiz duyarlı olacağız bir birimize sahip çıkacağız. İşte o zaman bu problemlerimiz tüm acılarımız bitecektir. Çalışmak bizden, takdir Allah‘tan...

Büyük Batı Türkmen eli buluşması bu çalışmaların bundan sonrada devam edeceğinin ilanı ve mührüdür. Bu konuda bizlere destek veren Türk Dünyasından kardeşlerimize de teşekkür ederiz.

Buluşmamıza katılan tüm misafirlerimize milletim adına teşekkür ediyor, kutlu davamızın zafere ulaşmasını Yüce Mevla’mızdan niyaz ediyorum. Sağolunuz.”