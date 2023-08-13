İSTANBUL- Bu yıl 24.cüsü düzenlenen ve Bilişim 500 şirket araştırma sonuçları, 9 Ağustos 2023 tarihinde Fişekhane’de düzenlenen törenle kamuoyuna açıklandı. Türkiye bilişim sektörüne ait birçok veriyi içeren araştırmada; 2022 yılının en başarılı 500 bilişim şirketi de belirlendi.

2022 Bilişim 500 genel şirket sıralamada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bilişim şirketlerinden İSBAK AŞ 906 milyon lira gelir ile 46’ncı, İSTTELKOM AŞ de 356 milyon lira gelir ile 101’inci, BELBİM AŞ de 338 milyon lira gelir ile 112’nci sırada yer aldı. Her 3 şirket de Bilişim 500 araştırması kapsamında diğer kategorilerde birincilikle başlayan çok daha önemli başarılar elde etti.

ÖNCELİK VATANDAŞA HİZMET

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Nihat Narin; kaynakları doğru değerlendirip güçlü adımlar atarak İstanbul’un teknolojik dönüşümüne liderlik ettiklerini söyledi. Başarılı bir dönemi geride bırakmak üzere olduklarının altını çizen Narin, “Önceliğimiz vatandaşlara hizmet olup İstanbullulara her alanda en iyi dijital deneyimi sunmayı hedefliyoruz. İştiraklerimizin her geçen yıl daha üst sıralara yükselmesinden memnuniyet duyuyoruz. Listeye yer alan tüm şirketlerin yönetim kadrosu ve personellerini tebrik ediyorum” dedi.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner de aynı törende kamuda bilişim dünyasına katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Teşekkür konuşması yapan Özgüner, kazanan firmalardan bazılarına Bilişim 500 Plus ödüllerini takdim etti. Bilişim 500 araştırmasında İBB şirketleri diğer kategorilerde şu sıralamaları elde etti;

BELBİM AŞ

• İş Uygulamaları Kategorisinde 3.

• Mobil Uygulama Kategorisinde 5.

• Yazılım Kategorisinde 11.

• Sistem Entegratörü ve İş Ortağı Kategorisinde 33.

• Donanım Kategorisinde 129.

İSBAK AŞ

• Görüntü ve Ses Sistemleri Kategorisinde 1.

• Güvenlik Kamera Donanımı Kategorisinde 1.

• İş Uygulamaları Kategorisinde 5.

• Kurulum Bakım Destek Kategorisinde 5.

• Hizmet Kategorisinde 10.

• Sistem Entegratörü ve İş Ortağı Kategorisinde 10.

• Donanım Kategorisinde 11.

• Yazılım Kategorisinde 18.

İSTTELKOM AŞ

• Telekomünikasyon Alt Yapı Donanım Kategorisinde 4.

• Veri Barındırma Yönetim Hizmeti Kategorisinde 5.

• Danışmanlık Kategorisinde 12.

• Hizmet Kategorisinde 24.

• Sistem Entegratörü ve İş Ortağı Kategorisinde 27.

• Donanım Kategorisinde 29.

• Yazılım Kategorisinde 46.

HABER: GİZEM ÇAKAL