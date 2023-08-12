İSTANBUL- Kediler için köşkler, kuşlar için yuvalar yapan; sokak hayvanları için parklara yemlikler ve suluklar yerleştiren Bayrampaşa Belediyesi, ‘can dostlarımız’ için Cevatpaşa Mahallesi Kıyı Sokak’ta yepyeni bir bakımevi inşa ediyor… Klinik ve barınak olmak üzere iki alandan oluşan toplam bin metrekarelik bakımevinin inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış durumda. Her detayın düşünüldüğü bakımevinde muayene, röntgen, laboratuvar ve ameliyat hizmeti verilecek. Köpekler için alttan ısıtmalı kafesler, hasta kediler için ise özel bölümler yer alacak. İnşaat çalışmaları hızla devam eden bakımevinin kısa sürede hizmete sunulması planlanıyor.

HABER: MERVE ELÇİ