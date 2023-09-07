İdlib'deki Uçak Gözlemevi'nden edinilen bilgiye göre, Suriye ordusu ile İran destekli terörist gruplar, son bir haftada İdlib'in güneyindeki köyleri karadan karaya atış yapılan silahlarla en az 1360 kez hedef aldı.

Rusya'ya ait savaş uçakları da aynı dönemde bu bölgelere 46 kez hava saldırısı düzenledi.

İdlib'in güneyindeki Fattira, Keferavid, Kensafra, Beynin, Bara ve Belyun köyleri ile Halep'in batı kırsalındaki Kefertal ve Sahara köyleri yoğun hedef alınan yerleşimlerin başında geliyor.

Bölgede veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine, saldırılarda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 sivilin yaralandığını söyledi.

Hallac, bir haftada 6 bin 382 sivilin evlerini terk ettiğini belirterek "Saldırılarda sağlık merkezleri ve okullar da dahil toplam 22 sivil hizmet merkezi hedef alındı." dedi.

Saldırılar nedeniyle Kensafra, Belyun, Bara ve Keferavid köylerinden İdlib'in kuzey bölgelerine göçler başladı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

​​​​​​​2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

AA