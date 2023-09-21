İstanbul
Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de İstanbulspor'u konuk edecek.
Süper Lig'de 6. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gaziantep FK-İstanbulspor (Kalyon)
23 Eylül Cumartesi:
17.00 Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir)
17.00 Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor (Çaykur Didi)
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
24 Eylül Pazar:
17.00 Beşiktaş-Mondihome Kayserispor (Beşiktaş Park)
17.00 MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)
20.00 Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Mersin)
AA