Haftanın açılış gününde Boluspor-Tuzlaspor ve Eyüpspor-Ümraniyespor karşılaşmaları yapılacak. İki müsabaka da saat 20.00'de oynanacak.

Ligde 6. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)

23 Eylül Cumartesi:

Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup: Rakip bizden daha iyiydi Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup: Rakip bizden daha iyiydi

16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)

19.00 Manisa FK-Göztepe (Spor Toto Akhisar)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Pazar:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

AA