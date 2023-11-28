TFF'den yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri, stadyum yönetimi, yerel yayıncı kuruluş Alamiya şirket yetkilileri ile yapılan tanıtım toplantısında, organizasyonla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TFF'nin Turkcell Süper Kupa maçında görev alacak ilgili departman yetkilileri, organizasyonun sağlıklı şekilde gerçekleştirilebilmesi için kendi alanlarıyla ilgili gerekli kontrolleri gerçekleştirdi ve maçın koordinasyonuyla ilgili Suudi Arabistanlı yetkililerle ortak çalışma kararı alındı.

Toplantı sonrasında TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Aztopal, Riyad Türkiye Büyükelçisi Fatih Ulusoy'u makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili konular görüşüldü. Aztopal, Büyükelçi Ulusoy'a A Milli Futbol Takımı formasını takdim etti.