Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çebi, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ne gerçekleştirdiği veda ziyaretinde, Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Beşiktaş Artaş Akademi takımları ile Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nın teknik ekip ve sporcuları ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı yöneticiler Ali Bayrak, Bilgihan Cenk Sürmen ve Fırat Fidan'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Çebi, "Beşiktaş büyük bir camiadır. Yüzyıllık bir çınardır. Sizlerden sonra da benden sonra da var olacaktır. Türk futbolunun olduğu kadar Beşiktaş'ın da kurtuluşunun tek yolu altyapıdır. Altyapıda görevimiz, Türk futboluna ve Beşiktaş'ımıza akıllı, ahlaklı ve yetenekli sporcular kazandırmaktır. Burayı doğru insanlara emanet ettiğim için çok huzurluyum. Fırat Fidan'a altyapıya verdiği hizmetler için çok teşekkür ederim. Mehmet Ekşi ağabeye, Ömer hocaya, Serdar hocaya ve hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, ziyaretin sonunda teknik heyet ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.