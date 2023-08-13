BURSA- Edebi kimliğinin yanısıra kurduğu oyuncak müzeleriyle de adından sözettiren şair, gazeteci, yazar ve araştırmacı Sunay Akın, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret ederek yakında açılması planlanan Sağlık Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Nilüfer Belediyesi ve Dr. Ceyhun İrgil işbirliğinde kurulmakta olan ve sağlık alanında kapsamlı bir koleksiyonun sergileneceği müze binasındaki hazırlıkları inceleyen Sunay Akın’a, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Dr. Ceyhun İrgil de eşlik etti.

Yaz sonunda açılması planlanan Sağlık Müzesi hazırlıkları hakkında bilgi veren Dr. Ceyhun İrgil, “Bursa ve çevresinde 100 yıldır hizmet veren sağlıkçı, hemşire, doktor, sağlık memuru ve ebelerin bıraktığı anıları, onların birikimlerini, kültürel değerlerini, eşyalarını biz nasıl öteye götürebiliriz sorusundan yola çıktık. Örneğin Zübeyde Hanım Doğumevi’nde 10 binlerce Bursalı doğdu. Orada çalışan doktorların eşyaları burada. Bursa Devlet Hastanesi kayboldu. Zübeyde Hanım Doğumevi yıkıldı. Kirazlıyayla Sanatoryum kapatıldı, otel oldu ama eşyaları duruyor. Biz o anıları burada tekrar canlandırmaya çalışıyoruz” dedi.



Geleneksel ilaç tedavilerinden eczacılığa, diş sağlığından şifalı kaplıcalara, kadın doğumdan kulak burun boğaza kadar birçok alanda materyalin modern müzecilik anlayışıyla sergileneceği müzenin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Sunay Akın, müzeye elinden gelen her tür desteği vermek istediğini söyledi.

Sunay Akın, daha sonra Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ni gezdi. Dr. Sanlıkol’un oğlu Besteci ve Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol’un eşlik ettiği ziyarette müzenin kuruluş süreci ve hikayesini dinledi. Ülkelere özgü müzik aletlerini inceleyen Akın, müzeden çok etkilendiğini sözlerine ekledi.

HABER: MERVE ELÇİ