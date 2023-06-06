HABER: AZİZ KARATAŞ

Beş tane Top 5 albüm, birçok altın ve platin single ile Alman rap sahnesinin bir ikonu haline gelen Summer Cem ve 4,4 milyon aylık dinleyici sayısına sahip olan ve bazı şarkıları 100 milyondan fazla dinlenen Ezhel, şarkının klibini de aynı gün paylaştı.

Sözleri; Summer Cem, Ezhel, Geenaro ve Ghana ortak çalışmasıyla yazılan şarkının prodüktörlüğünüGeenaro ve GhanaBeats üstlendi.

Bu iş birliği, iki olağanüstü sanatçının müzikal dünyalarını birleştiren Türkçe bir şarkı ortaya çıkardı ve taze bir uluslararası sese sahip olmasıyla ülke sınırlarının ötesinde bir hit olma potansiyeline sahip.

Melankoliye göz kırpan sözleriyle, kırık bir aşkın özlemini içererek başka bir yön oluşturan Kontak, hareketli bir ritme sahip etkileyici melodisiyle özel bir atmosfer yaratıyor. Şarkı, gelecek olan sıcak mevsime mükemmel uyum sağlayan yazlık bir hisse sahip.

Summer Cem ve Ezhel ortak çalışması Kontak, Warner Music Germany etiketi ve Warner Music Türkiye desteğiyle tüm platformlarda yayında!