Haber: Leyla Işıkoğlu

Aslan Sayım’ın klibi kısa zamanda 400 bin izleyicinin üzerine geçti. Bu başarını sosyal medya hesabından paylaşan Aslan Sayım’a tebrik mesajları yağdı. 3. Şarkısında titizlikle çalıştığını söyleyen Aslan Sayım daha kaliteli projeler ile müzik severlerle buluşacağının bilgisini verdi. Aslan Sayım verdiği röportajında Hedefinin Sezen Aksu ile tanışmak olduğunu ifade etmişti. Ah Be Güzelim isimli şarkıyı 1998 yılında ilk kez Hülya Avşar seslendirmişti.

Klip Link: https://youtu.be/FigQIHpUiNQ