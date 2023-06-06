HABER: BURHAN AKDAĞ

Denizcilik sektörünün en önemli fuarlarından CNR Avrasya Boat Show, 14-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 17. kez kapılarını açıyor. Fuar, katılımcıları için yepyeni iş fırsatları yaratacak, stokları tüketmeye ve yeni siparişler almaya olanak tanıyacak.

2023 model teknelerin de görücüye çıkacağı fuarda, dünyaca ünlü yat markaları ile Türkiye’nin önde gelen tekne üretimi yapan tersanelerin en iddialı modelleri deniz tutkunlarına görücüye çıkacak.

Deniz tutkunları sezon başında yeni modeller, denizcilik konusunda en son üretilen araç gerek ve modelleri görme ve bilgi almak şansını bulacaklar.

Deniz sektöründe kullanılan son teknolojilerin de sergileneceği fuarda, her bütçeye göre tekneler, ekipmanlar ve aksesuarlar ilgi odağı olacak.

CNR Avrasya Boat Show, denizcilik sektörünün en güncel trendlerini keşfetmek isteyen ziyaretçilere her bütçeye uygun ürün ve hizmet sunarken, katılımcı firmalara da yeni iş ortaklıkları kurma, stoklarını eritme, yeni siparişler alma ve uluslararası ticaret anlaşmalarına imza atma fırsatı sunacak.