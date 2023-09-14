Özel İdare İlkokulunda kırtasiye dağıtımına katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaptığı konuşmada, depremin ilk gününden itibaren Adıyaman'a destek verdiklerini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarından aşevine, sosyal aktivitelerden konteyner kent kurulmasına kadar bölgedeki önemli faaliyetlerde aktif görev aldıklarını belirten Dursun, şöyle konuştu:

"Okulların açılmasıyla da yine deprem bölgesinden elimizi çekmek istemedik. Adıyaman'ın 8 ilçesi, 453 köy ve merkezde toplam 12 bin ilkokul birinci sınıf öğrencimiz var. Bu ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin de gönüllerine dokunalım diye hediyeler hazırladık. Hem kırtasiye malzemelerini hem de çantalarını dün itibarıyla dağıtmaya başladık."

AA