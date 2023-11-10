Haber: Damla Oya Erman

Son beş yılda iş sınıfındaki en büyük yenilik, gizlilik olmuştur. Yolcuların talep ettiği bu özellik, tasarımcılar ve koltuk üreticileri tarafından kapılarla oluşturulan kapılı mini süitlerle karşılık buldu.

Ancak kapılar, ağırlıklı ve karmaşık oldukları için zorluklar yaratmaktadır. Kapılar, üretim ve servis hizmetlerini karmaşık hale getirirken, aynı zamanda ciddi çarpışma güvenliği sertifikasyon gereksinimlerini karşılamak zorundadırlar.

Havacılık tasarım firması Tangerine'in Baş Yaratıcı Görevlisi Matt Round'a göre, kapılar kişisel alanı teslim alır ve fazladan alan, tasarımcılara daha geniş bir oyun alanı sunabilir. Bu nedenle, iş sınıfındaki yeniliklerin kapısız tasarımlara doğru kayabileceği düşünülmektedir.

Unum'un CEO'su Chris Brady, genel olarak "az daha fazla" bir yaklaşıma geçileceğini ve hafifletme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma çabalarının artacağını belirtiyor. Ancak karmaşık kapı mekanizmalarının ağırlığını azaltmak zor bir talep olabilir.

Tüm bu zorluklara rağmen, iş sınıfındaki yeniliklerin devam edeceği ve yolculara kapısız mini suitelerin ötesinde heyecan verici deneyimler sunacağı öngörülmektedir. Önümüzdeki dönemde, koltuklarda entegre ses, sıcaklık kontrolü, kişisel aydınlatma ve dokunsal özellikler gibi duyusal deneyimlere odaklanmanın beklendiği belirtiliyor.