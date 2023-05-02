Hartum

İktidar mücadelesi, dış müdahaleler, asker-sivil anlaşmazlığı gibi faktörler nedeniyle ülkede 4 senedir siyasi ve ekonomik krizler, darbeler ve çatışmalar yaşanıyor.

Son olarak da 15 Nisan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalar ise bardağı taşıran son damla oldu.

İnsanlar, çatışmalardan kaçmak için ülkenin farklı eyaletlerine ve komşu ülkelere giderken, başkentte su, elektrik ve ekmek sıkıntısı yaşanıyor. Bunun yanı sıra hırsızlık, yağma ve gasp olayları oldukça arttı.

AA muhabiri, Sudanlılara, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 17 günü geride bırakan çatışmaların hayatlarını nasıl etkilediğini ve geleceğe dair beklentilerini sordu.

"İnsanlar barış içerisinde yaşasın"

Emekli Muhammed Yahya Musa Mahmud, "Sudan halkı uzun zamandır sıkıntılar çekiyor. Bu savaşın kimseye bir faydası yok. İnsanların barış içerisinde yaşamasını arzuluyoruz. Vatanımız hep barış yurdu olsun. Bundan daha fazlasını istemiyoruz. Ülkemizin kalkınması, refaha ulaşması ve özgürlüğün sağlanması için izin verilmesini istiyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Ahmed en-Nur Fadlulmevla da yaşananların Sudan'a yakışmadığını ve ülkenin imajını zedelediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu binanın Mısırlı sahibi ülkesine gitti ve burayı bana emanet etti. Hırsızlar gelip televizyon, altın, bilgisayar gibi ne var ne yok alıp götürmüş. Bizim bildiğimiz Sudan bu değil. Sudan bu duruma düşecek ülke değildi. Bu zavallının ne günahı var. Bir daha benzer bir hadise yaşanmaması için kapısını lehimliyoruz. Müslüman Sudanlıların böyle bir olayla anılmaması gerekir. Çok ayıp bir şey."

Hartum'da durumun giderek kötüleştiğini, ordu ile HDK arasındaki savaş nedeniyle herkesin işlerinin durduğunu söyleyen Esnaf Seyfulimam El Avad ise "Tarafların en kısa sürede anlaşmalarını istiyoruz. Sudan halkının ölümden başka çaresi kalmadı." dedi.

Avad, şunları söyledi:

"Hastaneler, AVM’ler, iş yerleri her yer kapalı. Çocuklar yiyecek, içecek bulamıyor. Biz de insanların Hartum’dan çıkması için yakıt satıyoruz. Yakıtı çok uzak, meşakkatli yerlerden getiriyoruz. Geçenlerde bir arkadaşımız kör bir kurşunun hedefi oldu. Hastaneler kapalı olduğu için arkadaşımızı kaybettik."

"İnsanlar kendini güvende hissetmiyor"

Şoför Osman Muhammed Salih El Beşir ise ülkede durumun çok kritik olduğunu, insanların kendilerini güvende hissetmediklerini aktardı. Beşir, "Dışarıda paran ve telefonun gasbedilebilir. (Ordu Komutanı Abdulfettah) El-Burhan ve (HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu) Hımidti’den bizim sıkıntılarımızı görüp savaşı durdurmalarını istiyoruz. Hartum bomboş kaldı. Vatandaşlar Cezira eyaleti başta olmak üzere farklı kentlere gidiyorlar. Orada da yer sıkıntısı olduğu için insanlar okullarda kalıyorlar. Yeme, içme ve eğitimde de sıkıntı var." şeklinde konuştu.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile ateşkesi 1 Mayıs'tan itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

AA