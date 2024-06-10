MSF'den yapılan açıklamada, HDK askerlerinin hastaneye baskın düzenlediği, ateş açtığı ve tesisi yağmaladığı belirtildi.

Baskın sebebiyle hastanedeki tüm faaliyetlerin askıya alındığı ifade edilen açıklamada, "MSF ve Sağlık Bakanlığı ekipleri, yoğun çatışmalar nedeniyle bu hafta başında hastaları ve tıbbi hizmetleri başka tesislere nakletmeye başladığından saldırı sırasında yalnızca 10 hasta vardı ve sağlık ekibi sayısı azalmıştı." denildi.

Açıklamada, hastaların çoğu ve tüm MSF personelleri dahil olmak üzere sağlık ekiplerinin HDK saldırısından kaçmayı başardığı bilgisi paylaşılarak "Kaos nedeniyle ekibimiz, çatışmada ölen ya da yaralanan olup olmadığını doğrulayamadı." ifadesine yer verildi.

MSF Acil Durumlar Başkanı Michel Lacharite, "HDK'nin hastane içinde ateş açması çok çirkin. Bu münferit bir olay değil; personel ve hastalar haftalardır tesise her taraftan yapılan saldırılara maruz kalıyor, ancak hastane içinde ateş açmak sınırı aşıyor." dedi.

Savaşan taraflara hastanelere saldırmayı bırakma çağrısında bulunan Lacharite, "Hastaneler birer birer hasar gördü ve kapatıldı. Faşir'de geri kalan tesisler kitlesel kayıplara hazırlıklı değil, çözüm bulmaya çalışıyoruz, ancak tıbbi tesislerin yedeklenmesinin sorumluluğu savaşan taraflara düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.