Sudan Ulusal Cephesi lideri ve doğudaki çok sayıda kabilenin çatı oluşumu Bica Kabilesi Konseyinin Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik, AA muhabirine ülkesindeki iç savaş ve siyasi krizin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sivil hükümet kurma bahanesiyle birtakım çevrelerin ülkeyi bu duruma getirdiğini savunan Tirik, eski Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Temsilcisi Volker Perthes ve bazı kurumların ülkeye gündem dayatmaya çalıştıklarını iddia etti.

Tirik, “Sivil hükümet ve demokrasi kisvesi altında yarışan kişilerin ülkeyi bu duruma getirmeye çalıştıkları ortadaydı." diye konuştu.

"HDK, silah bırakmalı"

Ordu ile paramiliter HDK arasında 15 Nisan'da patlak veren çatışmalarla ilgili Tirik, "Bu çatışmaların devam edeceğini düşünmüyorum çünkü bu kavganın hiçbir gerekçesi ve temeli yok. Bu grup, silahlı kuvvetlere karşı isyan etti. Sudan ordusu, kanunlara ve anayasaya uygun olarak görevini yerine getiriyor. Halkı korumak, HDK’nin değil ordunun vazifesi. HDK, cesur bir karar alıp silah bırakmalı." şeklinde konuştu.

Krizin çözümünün ulusal uzlaşıyla mümkün olabileceğini ve her türlü dış müdahaleyi reddettiklerini belirten Tirik, İngiltere’nin BM İnsan Hakları Konseyine sunduğu karar taslağında ordu ile HDK’yi eşit göstermesine tepki koydu.

"Dış müdahale olduğu netleşiyor"

Sudan Dışişleri Bakanlığının İngiliz hükümetinin teklifini reddeden açıklamasını dinlediğini dile getiren Tirik, "Sudanlılar olarak bir dış müdahalenin olduğu her geçen gün bizim için netleşiyor." dedi.

Tirik, Sudan ve halkını temsil eden meşru kurum olan silahlı kuvvetleri desteklemek dururken ülkeyi karıştıran ve isyan eden güç ile ordu arasında eşitlik istendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu kararların Sudan halkının direncini, gücünü ve silahlı kuvvetlere desteğini artırdığına inanıyorum. Bu, Sudan halkının meselesi ve o karar verecek. Biz Sudan halkı olarak bu askeri harekatın HDK’nin teslim olması ve isyana son verilmesiyle sonuçlanacağını görüyoruz."

HDK’nin, savaşın orduyla İslami Hareket arasındaki bağlantıdan kaynaklandığı iddiası

HDK’nin, ülkedeki savaşın orduyla İslami Hareket mensupları arasındaki bağlantıdan kaynaklandığı iddiasına ilişkin Tirik, "İslami Hareket'in güçlü bir ulusal pozisyonu var ama şu anda savaşı başlatanın o olduğunu düşünmüyorum. İslami Hareket, bu savaşın bir parçası olmak isteseydi Nisan 2019’daki devrimin başarılı olmasından sonraki hükümetlerin kurulmasına izin vermezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Tirik, HDK'nin ve savaşı kışkırtmakla suçladığı siyasi grubun, bazı Afrika ülkelerine ziyaretler yaptığına işaret ederek, Mısır, Eritre ve Güney Sudan gibi ülkelerden Sudan'daki gelişmelere olumlu tepkiler geldiğini ancak bazı komşu ülkelerin silahlı kuvvetler ve Sudan halkına karşı aldıkları net tavırlara da dikkati çekti.

"İsyanın Sudan’a faydası yok"

Sudan halkının, anayasal görevini yerine getiren ordusunun arkasında durduğunu dile getiren Tirik, halka, siyasi ve toplumsal güçlere bazı bölgesel ve küresel güçlerin arzuladığı bölünmelere karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

HDK mensuplarına da seslenen Tirik, "Bu isyanın Sudan'a hiçbir faydası olmadığı gibi siz de bundan bir fayda sağlamıyorsunuz. Bu nedenle onlara silah bırakmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.