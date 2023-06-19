AFAD, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekiplerinin dün, sağanakla birlikte su baskınlarının etkili olduğu Ragıpbey, Hacıishak, Cumhuriyet, Hürriyet, Seyitahmet, Paşa ve İnönü mahallelerindeki çalışmaları devam ediyor.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Daha sonra AFAD Başkanı Yunus Sezer, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Ali Şefik Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Sezer, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu ifade etti.

Dün, deprem yaşanan iller dahil ülke genelinde bazı alanların yoğun yağış aldığını hatırlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Metrekareye 180 kilogram yağış aldığımız yerler oldu. Bunlardan birisi Kahramanmaraş Andırın'dı. Çok şükür orada da bir can kaybımız yok. Dün yine Akhisar'a yoğun yağış düştü. Bir anda ihbar sayısının 300'ü geçtiğini görüyoruz. Burada AFAD ve ilgili kurumlarımızla beraber Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde hızlı bir şekilde müdahale edildi. Sabaha karşı saat 04.00'e kadar alanı gezme fırsatımız oldu. Burada hastanemizin alt katlarını su basmıştı, onların temizliği sabah itibarıyla bitmiş ve enerji verilmiş durumda. En kısa zamanda da hizmete başlayacak. Bunun dışında bazı evlerin alt katlarında ve zeminlerde su baskınları var. Onların temizliği de yüzde 90 tamamlanmış vaziyette."

Sezer, Akhisar'da hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığını belirten Sezer, "Akhisar'da dün metrekareye 94 kilogram yağış düştü. Bu büyük bir miktar. Allah beterinden saklasın. Vatandaşlarımızın zararları neyse karşılayacağız. İnşallah bunu da bugün en geç yarın tamamlayıp zararların karşılanması noktasında gerekli tedbirleri almış olacağız." diye konuştu.

Vali Karadeniz de ilçe genelinde su tahliye işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin acil servis bölümündeki yağmur sularının tahliye edildiğini aktaran Karadeniz, su baskınlarından etkilenen yerlerde hayatın normale dönmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de kendilerine bildirilen 249 su baskınına hızlıca müdahale ettiklerini anlattı.

Dün akşamdan itibaren 242 personel, 71 araç ve iş makinesi, 86 dalgıç pompa ve motopomplarla sahada olduklarını aktaran Ergün, bölgedeki çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

AA