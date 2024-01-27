Haber: Damla Oya Erman

Michael Harris adlı çalışan, Krupp Law Firm LLC tarafından yapılan açıklamada, 17 Aralık'ta Missouri'nin St. Louis şehrindeki bir Starbucks şubesinde gerçekleşen olay sonrasında haksız bir şekilde işine son verildiğini belirtiyor.

İddiaya göre, iki silahlı soyguncu kahve dükkanına girdi ve müşterileri soygun sürecine dahil etti. Harris, soyguncuların taleplerine uygun hareket ettiğini ancak kendisinin ve diğer müşterilerin güvenliği için artık bir seçenek kalmadığında müdahale ettiğini söylüyor.

Ancak soyguncular, kasadan nakit talep ederken Harris'in gerekli izinlere sahip olmadığını fark edince, biri tarafından dövüldü. Harris ve mesai arkadaşı Devin Jones-Ransom, soyguncularla mücadele ederek birini etkisiz hale getirdi ve diğerini ise polis gelene kadar kontrol altına aldı.

Ancak bu kahramanca mücadeleden haftalar sonra Harris'e ve mesai arkadaşına işten çıkarıldığı bilgisi verildi. Krupp Law Firm, Harris'in açıklamalarının ve önceki güvenlik şikayetlerinin, işten çıkarılmasında etkili olduğunu iddia ediyor.

Starbucks ve Jones-Ransom ise şu ana kadar Fox News Digital'a herhangi bir yanıt vermedi. Olay, iş güvenliği ve çalışan hakları konularında bir tartışma başlatmış durumda.