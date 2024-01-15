Haber: Damla Oya Erman

Ücretsiz olarak YouTube'da izlenebilen bu yaklaşık bir saatlik aksiyon dolu film, uzay savaşı temasını işleyerek dikkat çekiyor.

Wingman, isyancı güçlerin İmparatorluk'un taşımacılığına karşı düzenlediği karmaşık bir baskının hikayesini anlatıyor. Film, X-wing ve Y-wing savaşçılarının bir konvoyu pusuya düşürmesi, İmparatorluk shuttle'ını iyon toplarıyla vurması ve ardından gemideki subayı ele geçirmek için bir baskın düzenlemesi etrafında dönüyor. Karmaşık ve tehlikeli olan bu görev, filmde geniş bir savaş sekansı olarak izleyicilere etkileyici bir şekilde aktarılıyor.

İyi bir hava savaşı sahnesini filme almak genellikle zordur, çünkü eylemi kostümlü aktörlere anlatmak zordur. Koepff ve ekibi, temel unsurları koruma, aktörleri dönüş sırasında ağırlıklarını uygun bir şekilde kaydırma gibi zorlukları başarıyla aşıyor. Ayrıca, aydınlatma ve CGI efektleri gibi daha karmaşık teknikleri ustaca kullanıyorlar. Ancak bununla da yetinmeyip, orijinal üçlemeye gönderme yapan kesimler ve düzenleme teknikleri ekleyerek stilize dokunuşlar yapıyorlar.

Wingman'ın gerçekten dikkat çeken yanı, kokpitlerinde yarattığı geniş alan. Kamera, alışılmışın biraz daha ötesinde dönerek, mevcut Star Wars filmlerinde hiç görülmemiş yeni ve ilginç açıları ortaya çıkarıyor. Detaylara olan bu dikkat, nadiren gördüğümüz X-wing kontrol kolu gibi unsurlara kadar iniyor.

Genel olarak, Wingman yalnızca Rogue One: A Star Wars Story'den silinmiş bir sahne gibi değil, aksine ondan daha etkileyici görünüyor. Bu kısa film hakkında daha fazla bilgiye, Almanca olarak, SWR yayıncısının çevrim içi platformunda ulaşabilirsiniz.