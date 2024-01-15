Haber: Dinçer Karacalar

Akmerkez’deki Serafina’da bir araya gelen ekip, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ömer Faruk Yardımcı’nın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini ise Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Sümeyye Aydoğan’ın paylaştığı, Berton Medya imzalı “Hatıran Yeter” 16 Şubat’ta vizyona girecek. Teaser’larıyla büyük ses getiren filmin yönetmeni Ömer Faruk Yardımcı, geçtiğimiz pazar günü Akmerkez’deki Serafina Restoran’da Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Aytaç Şaşmaz’la yemek yedi. Film hakkında sohbet eden ekip çıkışta soruları yanıtladı.

GERÇEK BİR HİKÂYEDEN YOLA ÇIKTIK

Ömer Faruk Yardımcı, senaryoyu gerçek bir hikâyeden yola çıkarak yazdığını söyledi ve şöyle konuştu: “80’lerde başlattığımız hikâye günümüze kadar devam ediyor. Bu anlamda zor bir süreçti. Belçim’le Burak’ın oynadığı karakterlerin tanışmasıyla başlıyor film ve onların büyük aşkıyla devam ediyor. Bu şahane bir karakter doğuyor. O işitme engelli karakterin hayatla mücadelesine tanık oluyoruz devamında. Çok iyi bir iş çıktığını hissediyorum. Bir yönetmen olarak başrol oyuncularının yanında ‘Bu film iyi oldu’ demek kolay değildir ama öyle oldu. Çok mutluyum, çok gururluyum. Şahane bir ekiple, mükemmel yetenekli oyuncularla çalıştım. 16 Şubat’ta izleyiciyi çok güzel bir film bekliyor.” Yardımcı, işitme engelli iki genci canlandıran Aytaç Şaşmaz ile Sümeyye Aydoğan’ın çok başarılı performanslar sergilediğini belirtti: “Haftalar, aylar süren bir işaret dili eğitiminden geçtiler. Gerçekten çok zorlu bir süreçti. Bunun altından mükemmel şekilde kalktılar. Tanımasanız, gerçekten işitme engelli zannedersiniz onları. Belçim Bilgin de filme 20’li yaşlarda başlıyor, babaanne olarak bitiriyor. O da çok başarılıydı.”

POSTMODERN BİR YEŞİLÇAM FİLMİ

Belçim Bilgin, “Postmodern bir Yeşilçam filmi” diye tanımladığı “Hatıran Yeter” hakkında şunları söyledi: “Çok etkileyici, çok iddialı ve çok dokunaklı bir hikâye bekliyor seyirciyi. Türk sinemasına çok asil bir selam çakan, çok modern bir bakışla uzun bir hikâye anlatıyoruz. Bir ailenin 50 yıllık öyküsünü konu alıyor film. Sevgili yönetmenimiz de bize hikâyeyi nakış gibi dokuma şansı ve fırsatı verdi.” Bilgin, filmde oğlunu canlandıran Aytaç Şaşmaz’a övgüler yağdırdı: “Aytaç insanüstü bir performans sergiledi. Her gün ‘Baha’ydı o. Bir illüzyonun içindeydi ve film bittikten sonra bile rolden çıkmak biraz zamanını aldı. Bende sadece yaş almanın hakkını verebilecek miyim endişesi vardı. Ama yönetmenimizden çaycımıza setteki her birim kadar o kadar özenli ve hassas davrandı ki, bize sadece o nakışı en güzel şekilde işlemek kaldı. Oğlum Aytaç olduğu için de çok şanslı hissettim kendimi. Çünkü çok seviyorum onu, çok özel bir ruh.” Belçim Bilgin, filmde eşini oynayan Burak Sevinç’i de babasının gençliğine benzetti: “Çekimlere yeni başlamıştık, bir sahnede Burak bana doğru yürüyordu. Gerçekten babamın gençliği bana doğru geliyor gibi hissettim. İki insan ancak bu kadar birbirine benzeyebilir. Annemle babam birbirini çok sevdiğinden, ben bu filmde onlardan ilham aldım. O ilhamın kaynağı da bu benzerlik oldu.”

FARKINDALIK YARATMAYI AMAÇLIYORUZ

Aytaç Şaşmaz canlandırdığı karakteri anlattı: “Baha sağır bir birey. İşitme engelli değil, sağır diyoruz. Çünkü bir engeli yok aslında. Engel, başka insanların işaret dilini öğrenmemesi. Biz okullarda işaret dili eğitimi almalı ya da biraz empati kurup öğrenmeliydik. Bu bizim eksikliğimiz. Filmimizle de bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Çok dertli bir süreçti bizim için. Orada bir dünya kurduk ve o dünyada yaşamaya devam ettik. Hissettiğimiz yerden bir şey ürettiğimiz için çok gururluyuz. Sinemaya böyle değerli bir işle katkıda bulunduğumuz için de mutluyuz. İçinde bulunduğumuz dünya çok gerçek olduğu için inanıyoruz, güveniyoruz, çok da güzel bir yolda ilerlediğimize eminiz. İnşallah seyirci de böyle hisseder.”

YEŞİLÇAM’IN GÜNÜMÜZLE HARMANLANMIŞ HALİ

Zehra’nın (Belçim Bilgin) eşi, Baha’nın (Aytaç Şaşmaz) babası Adem rolünde izleyeceğimiz Burak Sevinç de “Hatıran Yeter” için “Yeşilçam filminin günümüzle harmanlanmış hali” yorumunu yaptı: “Ben yaşlanmaya hazırmışım galiba! 50 yaşın üzerinde bir babayı canlandırdım. 80’li, 90’lı yılların babasını vermek için uğraştım. Tabii ki yaşadıkları nedeniyle çok aciz durumda, çaresiz olan bir baba. Ailesinin üstüne ekstra titreyen, o durumun altında ezilen ama evladına ve karısına sevgisi asla değişmeyen bir adam Adem. Muhteşem bir Yeşilçam filminin günümüzle harmanlanmış halini izleyeceksiniz.”

ENGEL TANIMAYAN AŞK

Oyuncu kadrosunda Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Ayşegül Asar, Deniz Türkali ve Çağdaş Onur Öztürk’ün d eyer aldığı, çekimleri Mudanya-Tirilye’de yapılan “Hatıran Yeter”in konusu şöyle: Kaçarak evlenen Adem ve Zehra’nın Baha adında bir oğulları olur. Baha, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu ve yalnız bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla’yla tanışmasıyla değişir. İki genç birbirine âşık olur. Ancak mutluluklarının önüne büyük engeller çıkacak, Baha’nın bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim’e kavuşabilmek için büyük mücadeleler vermesi gerekecektir...