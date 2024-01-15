Haber: Damla Oya Erman

Bu keşif, İmparatorluğun E-11 blaster tüfeği ile Cumhuriyetin DC-15 tüfeği arasında şaşırtıcı bir benzerlik olduğunu ortaya çıkardı.

Star Wars evreni, uzun yıllar boyunca hayranlarını şaşırtıcı detaylar ve bağlantılarla dolu. Son keşif, Galaktik İmparatorluğun ünlü stormtrooper'larının kullandığı E-11 blaster tüfeği ile önceki klon askerlerin DC-15 tüfeği arasında dikkat çekici bir benzerlik olduğunu ortaya koydu.

Özellikle Reddit kullanıcısı K3psu'nun fark ettiği bu detay, uzun yıllardır Star Wars evrenini yakından takip eden hayranları şaşırttı. İmparatorluğun E-11 blaster tüfeği ve Cumhuriyetin DC-15 tüfeği tasarımları arasındaki bu benzerlik, daha önce fark edilmemiş bir ayrıntı olarak öne çıktı.

Hayranlar, E-11 blaster tüfeği ve DC-15 tüfeği tasarımlarının neredeyse aynı olduğunu fark ettiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bu keşif, özellikle bu silahları video oyunları ve filmler aracılığıyla yakından tanıyan hayranlar arasında heyecan yarattı.

K3psu'nun Reddit gönderisi, klon askerlerin DC-15 tüfeği tasarımının, stormtrooper'ların kullandığı E-11 blaster tüfeği tasarımının neredeyse tamamen yeniden kullanılması olduğunu ortaya koyuyor. Bu detay, Star Wars hayranlarını şaşırtırken aynı zamanda bu ikonik silahların evrende nasıl bir bağlantı paylaştığını gösteriyor.

Detaylı bir inceleme sonucunda, klon askerlerin DC-15 tüfeği tasarımının, E-11 blaster tüfeği tasarımının birçok unsuru içerdiği ortaya çıktı. Bu benzerlik, hayranları tarafından uzun süre fark edilmemiş olsa da, Star Wars evrenindeki küçük ayrıntıların ne kadar önemli olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Star Wars hayranlarının, uzun yıllardır takip ettikleri evrende yeni keşiflere açık olmaları, filmlerde ve oyunlarda gizlenmiş detayları bulma heyecanını artırıyor. Bu keşif, evrenin derinliklerinde daha önce fark edilmemiş bağlantıları ortaya çıkaran heyecan verici bir örnek olarak öne çıkıyor.