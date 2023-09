Haber: Damla Oya Erman

Ancak bu geniş film serisini izlemek karmaşık hale gelebilir, çünkü farklı zaman dilimlerinde geçen filmler, çeşitli karakterler ve hikayeler içeriyor. Peki, Star Wars filmlerini hangi sırada izlemelisiniz? İşte size rehber:

1. Yayın sırasına göre izleme

"Star Wars: Episode IV - A New Hope" (1977)

"Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" (1980)

"Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983)

"Star Wars: Episode I - The Phantom Menace" (1999)

"Star Wars: Episode II - Attack of the Clones" (2002)

"Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005)

"Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015)

"Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017)

"Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" (2019)

Bu, filmlerin yayın sırasına göre izlenmesidir ve genellikle yeni başlayanlar için önerilen sıradır. İlk üç orijinal üçleme, sonrasında ise prequel üçleme ve son Star Wars üçlemesi gelir. Bu şekilde hikaye kronolojik bir sırayla ilerler.

2. Kronolojik sıraya göre izleme

"Star Wars: Episode I - The Phantom Menace" (1999)

"Star Wars: Episode II - Attack of the Clones" (2002)

"Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005)

"Star Wars: Episode IV - A New Hope" (1977)

"Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" (1980)

"Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983)

"Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015)

"Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017)

"Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" (2019)

Bu sıra, hikayenin kronolojik olarak nasıl ilerlediğini anlamak isteyenler için daha uygundur. Prequel üçleme, orijinal üçleme ve son Star Wars üçlemesi sırayla izlenir.

3. Machete sırası

"Star Wars: Episode IV - A New Hope" (1977)

"Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" (1980)

"Star Wars: Episode II - Attack of the Clones" (2002)

"Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005)

"Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983)

"Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015)

"Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017)

"Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" (2019)

Bu ilginç sıra, prequel üçlemeyi bazı kritik sahneleri atlayarak izlemenizi öneriyor. Bu şekilde, bazı tartışmalı veya hikayeye katkı sağlamayan bölümleri atlayarak daha hızlı bir deneyim elde edebilirsiniz.

4. Solo ve Rogue One'ı eklemek

"Rogue One: A Star Wars Story" (2016)

"Star Wars: Episode IV - A New Hope" (1977)

"Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" (1980)

"Star Wars: Episode II - Attack of the Clones" (2002)

"Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005)

"Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983)

"Solo: A Star Wars Story" (2018)

"Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015)

"Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017)

"Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" (2019)

Bu sıra, "Solo" ve "Rogue One" gibi yan filmleri ana hikayeye dahil ediyor. Bu filmler, ana hikayeyi daha derinlemesine anlamak isteyenler için eklenmiştir.

Hangi sırayı seçerseniz seçin, Star Wars evreni büyüleyici bir macera sunuyor. Jedi şövalyeleri, uzay gemileri ve galaktik mücadelelerle dolu bu evrende, kendinizi uzak bir galaksideki yolculuğunuzun keyfini çıkarırken bulacaksınız. Güç sizinle olsun!