Haber: Damla Oya Erman

Smith, bu devam filminde Michael B. Jordan ile birlikte rol alacak.

Smith'in geri dönüşü, 2007 yapımı filmdeki kahramanının hikayesine yeniden katılacağı haberleriyle yankı uyandırdı. "I Am Legend," Smith'i kıyamet sonrası dünyanın tek sağ kalanı olarak canlandırıyor ve insanları zombi benzeri vampir vari mutantlara karşı mücadelesini konu alıyor.

Filmin sinema versiyonunda, Smith'in karakteri ölüme kurban gitmişti. Ancak 2022 Mart'ında aktörün devam filminde yer alacağı doğrulandı.

Devam filmi için geri dönme kararını alan Smith'i, "Black Panther" ve "Creed" gibi yapımların yıldızı Michael B. Jordan da destekleyecek. Jordan aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenecek.

Smith'in geri dönmesine ilham kaynağı olan isimlerden biri de Michael B. Jordan oldu. Mart 2022'de Entertainment Tonight ile yaptığı bir röportajda Smith, başlangıçta devam filminde rol almayı düşünmediğini ancak Jordan'ın film için sunduğu fikrin ardından fikrini değiştirdiğini belirtti.

"Idea ortaya çıktı. Henüz hakkında konuşamam. Ama gerçekten, gerçekten harika bir konsept ve bu konseptin yaratılmasına katkıda bulundu," dedi Smith. "Yani bunlardan biriydi ki ona dokunmamam gerekiyordu, sonra fikri duydum. 'Bu işe yarayabilir. Bunu yapabiliriz' dedim."

Ancak merak edilen soru şu: Smith'in Neville karakteri, devam filminde nasıl geri dönecek?

"I Am Legend 2," "I Am Legend"ın alternatif sonuna bağlanacak

Warner Bros. "I Am Legend 2"yi hayata geçirmek için uzun süredir çaba sarf ediyordu, ancak resmi açıklama 2022 Mart'ında yapıldı.

Yapımcı ve yazar Akiva Goldsman, Şubat ayında Deadline'a verdiği röportajda, devam filminin 2007 yapımı filmden "on yıllar" sonra geçeceğini doğruladı. Orijinal filmi izleyenler hatırlayacaktır ki, Smith'in karakteri kendisini Darkseekers'tan kurtulsunlar diye feda etmişti. Ancak Goldsman, devam filminin "I Am Legend"ın sinema versiyonunun sonu yerine alternatif sona bağlanacağını söyledi.

Alternatif son, DVD sürümünde yer alan son sahnelerde Neville'ın Darkseekers ile barış yapması ve onlara bir tedavi bulmak için deney yaptığı dişi Darkseeker'ı teslim etmesini içeriyor. Neville, onların gözünde bir canavar haline geldiğini fark eder ve onların kendilerini savunmaya çalıştıklarını anlar. Son sahnelerde Neville, Anna ve Ethan ile New York'u terk ederek diğer hayatta kalanları aramaya gider.

"I Am Legend 2," "I Am Legend" kitabına daha sadık olacak

Yeni film, alternatif sona ek olarak, "I Am Legend"ın temel alındığı 1954 romanına daha sadık olacak. Richard Matheson'un aynı adı taşıyan romanında, Neville pandemi sonucu insanların kan emen yaratıklara dönüştüğü daha geleneksel vampirlerle karşı karşıya gelir. Matheson'ın öyküsü, insanlığın yok olmasının ardından geride kalan boşluğu inceleyen bir yapıya sahiptir. Goldsman, bu konuyu daha yakından incelemek istediğini belirtti.

"Goldsman'ın bahsettiği şey, insanın gezegen üzerinde hakim tür olarak geçirdiği zamanın sona erdiği. İnceleyeceğimiz çok ilginç bir şey bu. Orijinal metne biraz daha sadık kalınacak," dedi Goldsman Deadline'a Şubat ayında.

Matheson'ın öyküsü, Neville'ın vampirlerin insanlığın ölümünden sonra geride bıraktığı boşlukta kendi toplumlarını yarattığı şekilde sona erer.

Eğer Goldsman yeni bir şey denemek isterse, devam filminde Darkseekers'ın evrimleşip daha akıllı hale gelebileceği ve kitaptaki gibi kendi medeniyetlerini kurabilecekleri mümkündür.

Henüz "I Am Legend 2"nin ne zaman sinemalara geleceği hakkında bir bilgi yok, özellikle devam eden Hollywood yazarları ve aktörler grevi, şu anda üretimleri durdurduğu için.