COLOMBO (AA)

Sri Lanka Çalışma Bakanı Manusha Nanayakkara, parlamentoda yaptığı konuşmada, 2019'daki bombalı saldırılara ilişkin bir komitenin görevlendirileceğini açıkladı.

Nanayakkara, komitenin, "saldırıda eski hükümetin olayla ilişkisinin olduğu" iddialarını inceleyeceğini kaydetti.

Söz konusu iddiaların ise bir televizyon kanalında yayınlanan programdaki röportaja dayandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Programa konuşan "Tamil Kaplanları" isimli ayrılıkçı grubun eski sözcüsü Azad Maulana, 2018'de yüksek bir istihbarat mensubu ve aşırılıkçı grup üyeleri arasında Sri Lanka'da istikrarsız bir ortam yaratılması ve eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın seçimi kazanmasının sağlanması amacıyla görüşme ayarladığını ifade etti.

Görüşmeye kendisinin katılmadığını belirten Maulana, istihbarat mensubunun kendisine "Rajapaksa ailesinin tekrar iktidar olması için istikrarsızlık yaratmanın tek seçenek olduğunu" söylediğini aktardı.

Söz konusu saldırıların güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanmasının ardından Maulana, saldırganların yüzünü tanıyarak görüşme ayarlayan kişiler olduğunu fark ettiğini söyledi.

Programda, Maulana'nın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa İstihbarat Servisleri tarafından sorgulandığı ifade edildi.

Rajapaksa, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakını ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.