Potoçari

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesiyle başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda düzenlenen "Barış Yürüyüşü" soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda sona erdi.

Temmuz 1995'te yaşanan soykırım nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak bilinen güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Bu yıl 19'uncusu düzenlenen etkinliğe katılanlar, Bosna Hersek'in orta kesiminde yer alan Nezuk kasabasından 8 Temmuz'da başlayan 3 günlük yürüyüşün ardından ulaştıkları Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırım kurbanları için dua etti.

Etkinlik süresince her gün yaklaşık 35 kilometre yolu yürüyen farklı milletlerden katılımcılar, orman yolunda kurulan belirli noktalarda dinlendi.

Dinlenme yerlerinde bulunan ve soykırımdan kurtulmayı başaran Boşnaklar da katılımcılara yaşadıklarını anlattı ve ikramlarda bulundu.

Srebrenitsa için yola çıkan motosikletliler ve maratoncular da Potoçari'ye ulaştı

Diğer taraftan, soykırım kurbanları anısına yarın düzenlenecek törene katılmak üzere farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletli de Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden 6 Temmuz'da başlayan ve bu yıl 12'incisi düzenlenen Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılanlar da Potoçari'ye ulaşarak kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.

30 soykırım kurbanı toprağa verilecek

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından Boşnak siviller, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınmış ve Hollandalı askerler de onları Sırplara teslim etmişti.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye geçmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Soykırımın 28'inci yıl dönümü kapsamında yarın da 30 soykırım kurbanı daha defnedilecek.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 721 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı, 11 Temmuz'da 6 bin 751'e yükselecek.

AA