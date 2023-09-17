Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,8 artarak 1 milyar 7 milyon 309 bin 964 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 597 lira 87 kuruş, en düşük 19.00'da 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1798 lira 36 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1839 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 600 lira, en düşük 250 lira olarak belirlendi.

AA