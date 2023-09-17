Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Şadıllı köyünde çocukluğundan beri hayvancılık işinde olduklarını belirten Zorlu, bir süre sonra işletmelerini büyütme gereği duyduklarını, eski işletmelerini kapatarak TKDK aracılığıyla yeni bir işletme kurmak için çalışmalara başladıklarını anlattı.

Zorlu, süt sığırcılığı işlerini büyütmek için TKDK'den bir danışman ile görüştüklerine dikkati çekerek, "Tesisin olduğu yerde daha önce bir şey yoktu. Arazi için öncelikle dosyamızı hazırlayıp evraklarımızı sunduk. Yaklaşık 5,7 dönümde süt üretimi için bir işletme kurduk." ifadelerini kullandı.





Aldıkları destekle modern bir işletme kurduklarını belirten Zorlu, "Yeni işletmemizde hayvanlarımız çamur görmüyor. Hayvanların suluğu ve yemi önünde. Modern bir tesis olduğu için burada ağır bir işimiz yok. Eski yerde sıkıntılarımız vardı. Burada hayvanların bakımı da çok rahat. Ayrıca hayvanlarımız burada daha sağlıklı." diye konuştu.





Zorlu, işletmesini büyüttükten sonra bölgede en çok sütü kendisinin ürettiğine işaret ederek, bölgede bu tür işlerde çalışacak eleman bulmakta sıkıntı yaşadıklarını vurguladı.

Yatırım yapmak isteyenlere öncelikle iyi bir proje hazırlamalarını öneren Zorlu, bölgede su sıkıntı yaşandığını, buna çözüm getirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kapalı alanı 888 metre olan işletmede 100 baş sığır bulunuyor. AB standartlarındaki tesiste günlük yaklaşık 600 litre süt üretiliyor.

AA