ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,2 artarak 1 milyar 372 milyon 687 bin 621 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 14.00-21.00 saatlerinde 2 bin 700 lira, en düşük saat 04.00'te 1592 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 375 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 334 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 598 lira 21 kuruş, en düşük 1395 lira 98 kuruş olarak belirlendi.