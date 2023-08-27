ANKARA (AA) - Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 57 milyon 712 bin 140 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 46 milyon 918 bin 601 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 445 lira 52 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 110 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 917 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 973 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 126 milyon 521 bin 986 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 93 bin 988 metreküp olarak kayıtlara geçti.