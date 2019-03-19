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Yeşim Bostan'ın hedefi altın madalya

Dünyada makaralı yayda birinci sırada yer alan milli okçu Yeşim Bostan (24), zirvedeki yerini korumak istediğini belirterek, "Dünya şampiyonası ve ilk kez katılacağım Avrupa Oyunları'nda altın madalya hedefliyorum" dedi.

Yeşim Bostan'ın hedefi altın madalya

Dünyada makaralı yayda birinci sırada yer alan milli okçu Yeşim Bostan (24), zirvedeki yerini korumak istediğini belirterek, "Dünya şampiyonası ve ilk kez katılacağım Avrupa Oyunları'nda altın madalya hedefliyorum" dedi.

19 Mart 2019 Salı 13:22
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Yeşim Bostan'ın hedefi altın madalya

ANTALYA - Okçuluk Milli Takımı'nda makaralı yayda uluslararası müsabakalardaki başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran Yeşim Bostan, dünyanın en iyi kadın makaralı yay sporcusu olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. 7 yıl önce arkadaşının antrenmanını izlerken özenerek okçuluğa başladığını anlatan Yeşim Bostan, ilk günden itibaren başarılı olacağına inandığını anlattı. 2014 yılında ilk defa Türkiye'yi temsil etme şansı yakaladığını dile getiren Yeşim Bostan, "Okçuluk benim için kendimi bulma biçimiydi. İlk yarışımda takım halinde dünya şampiyonu oldum. Bu benim için bir şeyleri başarabileceğimin kanıtı oldu. İkinci yarışmada Avrupa şampiyonu oldum. Sonrasında dereceler art arda geldi" diye konuştu.

"HEDEFİM HER ZAMAN DÜNYA SIRALAMASINDA BİR NUMARA OLMAKTI"

Okçuluğa başladığı ilk günlerde dünyanın en iyisi olma hedefine ulaşmak için çok çalıştığına değinen Yeşim Bostan, şunları söyledi:

"Benim için çok güzel başlayan milli takım kariyeri oldu. Bunu devam ettirmek istedim. Hedefim her zaman dünya sıralamasında bir numara olmaktı. Geçen yıl Antalya'da düzenlenen dünya kupası ayağında şampiyonluk kazanarak dünya sıralamasında bir numaraya yükseldim. Bu sezon hedefim zirvedeki yerimi korumak. En baştan beri istediğim hedefe ulaştım, şimdi burada kalmak istiyorum."

"ALTIN MADALYA HEDEFLİYORUM"

Yeşim Bostan, 10-16 Haziran'da yapılacak Okçuluk Dünya Şampiyonası ile 21-30 Haziran'da Belarus'ta düzenlenecek 2. Avrupa Oyunları'na hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 2017 yılında kariyerinde yükselme döneminin başladığını belirten Yeşim Bostan, 2017 sonunda Açık Hava Dünya Şampiyonası ve 2018'de Salon Dünya Şampiyonası ve Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, dünya kupasında ise altın madalya kazandığını hatırlattı. Geçen yıl kariyerinde zirveye ulaştığını vurgulayan Yeşim Bostan, "Güzel iki yıl geçirdim. Bu sene dünya şampiyonasını hedefliyoruz. Avrupa Oyunları'nda makaralı yayda ilk defa katılacağız. Dünya şampiyonası ve ilk kez katılacağım Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünyada Makaralı YayYeşim Bostan
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