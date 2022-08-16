Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.782,08
ALTIN
1.025,74
DOLAR
17,97
STERLİN
21,64
EURO
18,24
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20...
Abdullah Gül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Abdullah Gül Üniversitesi Dr....
Balıkesir Üniversitesi akademik personel alacak
Balıkesir Üniversitesi akademik personel...
Davulga Belediyesi Geçici İşçi alacak
Davulga Belediyesi Geçici İşçi...
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yasemin Can, rekor kırdı

Yasemin Can, 10 bin metrede ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak rekor kırdı

16 Ağustos 2022 Salı 13:52
Yasemin Can, rekor kırdı

ANKARA -  Avrupa Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde Yasemin Can, 10 bin metrede ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Can böylelikle şampiyona tarihinde 10 bin metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet oldu.

“2016 AMSTERDAM’DAN SONRA BİR ŞAMPİYONLUK DAHA”

Kariyerinde kros ve pistte tam altı Avrupa altını bulunan Yasemin Can, 10 bin metrede 2016 Amsterdam’dan sonra bir kez daha şampiyonluk kazanma başarısı gösterdi. Yasemin, finişte elde ettiği 30:32.57’lik derecesiyle kariyerinin en iyi ikinci koşusunu yaparken, en yakın rakibine yaklaşık 10 saniye fark yaparak altın madalyaya ulaştı. Geçtiğimiz hafta Konya’da İslami Dayanışma Oyunları’nda hem 5 bin, hem de 10 bin metreyi kazanarak oyunlarda bu dubleyi gerçekleştiren ilk sporcu olan Can, Münih’te elde ettiği zaferle de bir başka büyük başarıya imza atmış oldu. Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 18 Ağustos akşamı 5 bin metre finalinde de madalya arayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yasemin CanRekorAvrupa şampiyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık
Bakan Kasapoğlu: Madalya sayısında oyunlar tarihinin rekorunu kırdık
Rıza Çalımbay: Ben UEFA Kupası'nda kalmak istiyorum
Rıza Çalımbay: Ben UEFA Kupası'nda kalmak istiyorum
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olup güreşi bırakmak istiyorum
Milli Güreşçi Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olup güreşi bırakmak istiyorum
İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastiğe Türkiye damgası
İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastiğe Türkiye damgası
Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: 3-0
Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor: 3-0
Galatasaray - Bitexen Giresunspor: 0-1
Galatasaray - Bitexen Giresunspor: 0-1
Süleyman Seba kabri başında anıldı
Süleyman Seba kabri başında anıldı
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor:  1-0
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor:  1-0

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول